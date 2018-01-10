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Çetin Sadeli 4 parti başkanını geride bıraktı

Seçimlerin en renkli adayı Çetin Sadeli meclise girmeyi başaramadı ama aldığı oylarla 4 partinin başkanını geride bıraktı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:10
Çetin Sadeli 4 parti başkanını geride bıraktı
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Seçimlerin en renkli adayı Çetin Sadeli meclise girmeyi başaramadı ama aldığı oylarla 4 partinin başkanını geride bıraktı. 3 bin 249 oy alan Çetin Sadeli şimdi parti kuracağını söylüyor.

4 parti başkanını geride bırakmayı başaran Çetin Sadeli buna rağmen milletvekili seçilemedi.

Karmalarda, parti başkanlarının ve Çetin Sadeli'nin aldığı oylar şöyle:

1 - Kudret Özersay: 7699

2 - Tufan Erhürman: 6165

3 - Cemal Özyiğit: 4015

4 - Çetin Sadeli: 3249

5 - Serdar Denktaş: 2432

6 -  Mehmet Çakıcı: 2283

7 - Hüseyin Özgürgün: 1766

8 - Erhan Arıklı: 1029

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Doğru Söz 2018-01-10 12:28:58

Halihazırdaki mevcut baş bakanın nerede ise 2 misli oy almış. Vaaaaaaahhhh memleketim vah. vaaaah da gene vah. No comment : The KKTC

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