Çetin Sadeli 4 parti başkanını geride bıraktı

Seçimlerin en renkli adayı Çetin Sadeli meclise girmeyi başaramadı ama aldığı oylarla 4 partinin başkanını geride bıraktı. 3 bin 249 oy alan Çetin Sadeli şimdi parti kuracağını söylüyor.

4 parti başkanını geride bırakmayı başaran Çetin Sadeli buna rağmen milletvekili seçilemedi.

Karmalarda, parti başkanlarının ve Çetin Sadeli'nin aldığı oylar şöyle:

1 - Kudret Özersay: 7699

2 - Tufan Erhürman: 6165

3 - Cemal Özyiğit: 4015

4 - Çetin Sadeli: 3249

5 - Serdar Denktaş: 2432

6 - Mehmet Çakıcı: 2283

7 - Hüseyin Özgürgün: 1766

8 - Erhan Arıklı: 1029