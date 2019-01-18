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Çetin Sadeli Dome Hotel'e Talip

Çetin Sadeli Dome Hotel'e talip oldu

18 Ocak 2019 Cuma 12:39
Çetin Sadeli Dome Hotel'e Talip

Sosyal medya fenomeni olan Çetin Sadeli Dome Hotel'e talip oldu.

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Sadeli, Dome Hotel için  2 milyon + 1 TL teklif verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
çetin SadeliDome HotelTalipHaberGündemKıbrıs
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vatandaş 2019-01-18 13:53:38

Sadeli al da gorkmaaaaaa:)

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Vatandaş20 2019-01-18 13:40:00

Mütemadiyen para arayan hükümete duyurulur.

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cansu 2019-01-18 13:44:43 @Vatandaş20

bir ton teklif var ama denktaşcık dedi ki ihale açılmamış o garagöz başka

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