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Çevirmeye giren DP'li vekil Tosunoğlu'nun eline polis tokat attı

DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu, bugün polis tarafından durdurulduğunu belirterek, kimliğini kontrol eden polisin eline vurmasına tepki gösterdi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 23:42
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Çevirmeye giren DP'li vekil Tosunoğlu'nun eline polis tokat attı



Demokrat Parti (DP) Milletvekili Hasan Tosunoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden başına gelen iki olayı anlatarak, isyan etti.

DP’li vekil Tosunoğlu, bir aracın geçtiğimiz günlerde önünü kestiğini aktararak, “Gönyeli çemberinin az ilerisinde, tam önümde durdu.  Kaza yapmak içten değildi. Araçtan indim, siyah camını açtı, küfretti, indi, “ne oluyor” derken bıçak çekti. Aracına bindi ve gitti. Polisi aradım, plakasını verdim, bulamamışlar” dedi.

Saldırgan şahsı ilk kez gördüğünü, kişisel ya da kamusal bir sorunu olmadığını belirten Tosunoğlu, “Trafikte canı sıkılmış… Adam bulunamadı” ifadelerini kullandı.

“KİMLİĞİMİ ALMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS ELİME VURDU”

Tosunoğlu, bugün Alsancak’tan dönerken polis tarafından durdurulduğunu aktararak, şunları söyledi:

“Alsancak dönüşü polis durdurdu, kimliğimi uzattım, “milletvekili misin” dedi, “bir sorun var mı” diye sordum ve kimliğimi geri almak istedim.

Polis elime tokat attı.

Evet evet!

Kimliğimi almaya çalışırken, elime vurdu.

Elbette öfkelendim….

Bunlar kabul edilemez, izah edilemez ve sürdürülemez.

Bu ülke ne oldu böyle?”

“MİLLETVEKİLİ OLARAK BİZ BUNLARI YAŞIYORSAK…”

Tosunoğlu, “Milletvekili olarak biz bunları yaşıyorsak… Hem de ‘dokunulmazlığımız’ varken… Milletimiz neler yaşıyor acaba? Yurttaşlarımız neler?” diye sordu.

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