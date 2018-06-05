Ceviz kadar dolu yağdı

Havadis'te yer alan habere göre, Kıbrıs’ı etkisi altına alana yağışlı hava kütlesi yer yer sağanak yer yer de dolu yağışı olarak kendini gösterdi. Trodos’ta öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı inanılması güç bir manzaraya neden oldu. Todos yamaçları kar yağmış gibi beyaza büründü.

Ceviz büyüklüğünde dolu

Trodos köylerinden Ciberunda’da ceviz büyüklüğünde düşe dolu hasara neden oldu. Ciberunda muhtarlığı yaşanan felakete dikkati çekmek için bölgeye düşen dolunun büyüklüğünü gösteren fotoğraflar paylaştı. Rum Meteoroloji Dairesi bugün hava genellikle güneşli, ancak öğleden sonra, dağlarda ve iç kesimlerde yer yer sağanak yağışlı olacağını duyurdu. Rum Meteoroloji Dairesi, dolu yağışının da öğleden sonra bazı bölgelerde etkili olabileceği uyarısında da bulundu.