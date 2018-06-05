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Ceviz kadar dolu yağdı

Kıbrıs’ta dün bölgesel olarak etkili olan dolu yağışı Trodos’ta inanılması güç bir manzara oluşturdu. Trodos etekleri kar yağmış gibi beyaza büründü

05 Haziran 2018 Salı 10:32
Ceviz kadar dolu yağdı

Havadis'te yer alan habere göre, Kıbrıs’ı etkisi altına alana yağışlı hava kütlesi yer yer sağanak yer yer de dolu yağışı olarak kendini gösterdi. Trodos’ta öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı inanılması güç bir manzaraya neden oldu. Todos yamaçları kar yağmış gibi beyaza büründü.

Ceviz büyüklüğünde dolu 

Trodos köylerinden Ciberunda’da ceviz büyüklüğünde düşe dolu hasara neden oldu. Ciberunda muhtarlığı yaşanan felakete dikkati çekmek için bölgeye düşen dolunun büyüklüğünü gösteren fotoğraflar paylaştı. Rum Meteoroloji Dairesi  bugün hava genellikle güneşli, ancak öğleden sonra, dağlarda ve iç kesimlerde yer yer sağanak yağışlı olacağını duyurdu.  Rum Meteoroloji Dairesi, dolu yağışının da öğleden sonra bazı bölgelerde etkili olabileceği uyarısında da bulundu.

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