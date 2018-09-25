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Çevre Koruma Dairesi 375 yeri denetledi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 17-23 Eylül tarihleri arasında 375 denetim yaptı.

25 Eylül 2018 Salı 12:38
Çevre Koruma Dairesi 375 yeri denetledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atıksu ve hava kalitesi (egzoz emisyon) denetimlerinde, Lefkoşa’da 30, Mağusa-İskele’de 219, Girne’de 65, Güzelyurt-Lefke’de 48 kontrol gerçekleştirildi. 24 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi, 2 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.

“ÇEVREYİ KİRLETENLERİ ALO 123’E ŞİKAYET EDİN”
Çevre Koruma Dairesi, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir ülke bırakmak amacı ile herkesin çevreye karşı daha duyarlı olmasını, ayrıca çevreyi kirletenleri Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar etmesini istedi.

Çevre Koruma Dairesi, çevreyi kirleten vatandaşların Alo 123 ihbar hattına bildirilmesi durumunda bölgeye en yakın ekibin olaya müdahale edebileceğini ve anında ceza kesilebileceğini belirtti. 

OKUL ÇANTASI DAĞITIMI SÜRÜYOR
Bu arada Çevre Koruma Dairesi tarafından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrencilere yönelik “okul etkinlik çantası” dağıtımı sürüyor.
Geçtiğimiz hafta Mağusa’da başlayan çanta dağıtma etkinliği 28 Eylül tarihine kadar devem edecek ve tüm ilçelerde eğitim gören 4-5 yaş grubu öğrencilere çanta ulaştırılacak.

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Çevre Koruma DairesiDenetimIhbarCezaHaberGündemKıbrıs
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şeherli 2018-09-25 14:04:28

Ne ihbarı beee. Teknecik ve Aksa bacalarıvar. bunları bakan dahil bilmeyen mi var. Ayrıca iki tuğla fabrikası maden kömürü yakar. Bacadan çıkanı bir görseniz. Alın ihbar sana...

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