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Çevre Koruma Dairesi, geçen ay 159 işyerini denetledi, 23 ceza kesti

 Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Ağustos ayı denetim raporunu açıkladı. Daire, Ağustos ayında159 işyerini denetledi. 

13 Eylül 2018 Perşembe 13:54
Çevre Koruma Dairesi, geçen ay 159 işyerini denetledi, 23 ceza kesti

Ses kirliliği, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su ve egzoz emisyon denetimlerinde 26 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilirken, 23 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Çevre Koruma Dairesi’nin denetimlerinin ada genelinde yoğun bir şekilde devam ettiğini, denetimler sonucunda gerek işyerlerine, gerekse kişilere cezalar kesildiğini ifade etti.

Çevre Koruma Dairesi’nin her ilçede şubesi olduğuna da değinen Ataoğlu, Alo 123 Çevre şikâyet hattına gelen şikayetlerin anında bölgelere aktarıldığını ve ilgili şube personellerinin olaya müdahale ettiğini belirtti.

Şubeler arasında her hafta rotasyona gidildiğini de açıklayan Ataoğlu, örneğin Girne şubesinde çalışan personelin yapılan rotasyon ile Lefkoşa’da veya diğer ilçelerde görevlendirildiğini de söyleyerek, rotasyonun önemine vurgu yaptı.
Şubelerin aynı işyerlerini denetlememesi için bu yöntemi tercih ettiklerini söyleyen Ataoğlu, şubeler arası rotasyonun sürekli devam edeceğini de kaydetti.

Ülke turizmindeki iyi algının güzel bir çevre ile mümkün olabileceğini dile getiren Ataoğlu, kirli bir çevrenin turizmi olumsuz yönde etkilediğini, yurt dışından gelen turist için kötü bir izlenim yarattığını belirtti. 

Ataoğlu, çevre bilincinin ceza kesme ile kazanılmadığına da değinerek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile başlattıkları çalışma sonucunda okullarda çevre dersinin konulduğunu, böylelikle küçük yaştan çevre bilincinin oluşacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Koruma DairesiIşyeriDenetlemeCezaGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2018-09-13 15:45:18

Rotasyon gerçekten varsa tebrikler. Rotasyon her türlü vergi ve gümrük memuru, denetçi ve kontrolörde olmalı.
Yoksa adamlar cebe çalışır. Devlet fakir onlar zengin olur.
Sn. Ağaoğlu belki size ulaşır. Meydanda yaşıyorum. İnşaat alanı. İnşaat başlar inşaatta çalışan herkes çimento torbaları, karton, naylon, pet şişe vs dışarı yığılıp. Yani doğaya salı verilir. Nasıl ki inşaatlara tuvalet zorunluluğu var, büyük çöp bulundurup kullanma da zorunlu olmalı. Yoksa uçan pislikler Metehan sınır kapısı tellerine kadar uçup o tellere yapışıyor. Gelen ziyaretçilerin ilk izlenim de Dikmen çöplüğüne geldik oluyor. Zaten herkes zehir zıkkım yeyip içtiğini bulunduğu yere atıyor. Pisliklete parmak izi kontrolü yapıp o pislikleri atanların kıçına sokacak yaşa yapın!

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