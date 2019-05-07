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Çevre Koruma Dairesi haftalık denetim raporunu açıkladı

07 Mayıs 2019 Salı 10:33
Çevre Koruma Dairesi haftalık denetim raporunu açıkladı
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ÇEVRE KORUMA DAİRESİ, 29 NİSAN-05 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN 1 HAFTALIK DENETİM RAPORUNU AÇIKLADI.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 29 Nisan-05 Mayıs tarihleri arasında yapılan bir haftalık denetim raporunu açıkladı. Daire bir haftalık süre zarfında ada genelinde 387 işyeri, kişi veya araç denetimi yaptı.

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Denetlenen yerler arasında müzikli eğlence yerlerinde 132, naylon poşet denetimlerinde 45, doğal hayat denetimlerinde 4, atıksu denetimlerinde 12, katı atık denetimlerinde 14, ÇED denetimlerinde 3, Hava Kalitesi, egzoz emisyon ve sanayi tesisi denetimlerinde 177 yer, kişi veya araç denetlendi.

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atıksu, hava kalitesi ve naylon poşet denetimlerinde Lefkoşa’da 106, Mağusa-İskele’de 155, Girne’de 67, Güzelyurt-Lefke’de 59 yer denetlenirken, 8 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilirken 1 kişi veya kuruma ceza kesildi.

Çevreyi kirletenleri, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar ederek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olabilirsiniz.

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