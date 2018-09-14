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Çevre Koruma Dairesi, kaplumbağa baskılı okul çantası dağıtacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, devlet okullarında eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrencilere, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarının resim baskılarını içeren “okul çantası” dağıtıyor.

14 Eylül 2018 Cuma 16:57
Çevre Koruma Dairesi, kaplumbağa baskılı okul çantası dağıtacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, devlet okullarında eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrencilere, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarının resim baskılarını içeren “okul çantası” dağıtıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu uygulamayla, çocuklarda nesli tükenme tehlikesi altında olan kaplumbağalar için farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Okul çantalarının dağıtılmasına salı günü tüm bölgelerde eş zamanlı olarak başlanacak.
Mağusa’daki Şehit Zeki Salih İlkokulu ve Mustafa Kurtuluş İlkokulu’nda salı günü düzenlenecek dağıtım etkinliğine Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılacak.

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Çevre Koruma DairesiKaplumbağa Baskılı Okul çantasıOkullarOkul çantasıGündemKıbrıs
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