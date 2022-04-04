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Çevre Koruma Dairesi, Toza Karşı Hassasiyeti Olan Kişileri Uyardı

Çevre Koruma Dairesi, partiküler madde konsantrasyonu için tespit edilen günlük ortalama sınır değerinin aşıldığını açıklayarak, toza  karşı hassasiyeti olan kişilerin zorunlu olmadan dışarıya çıkmamalarını tavsiye etti.

04 Nisan 2022 Pazartesi 12:55
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Çevre Koruma Dairesi, Toza Karşı Hassasiyeti Olan Kişileri Uyardı
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve  Çevre  Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Hava Kalitesi Ölçüm Ağından elde edilen sonuçları açıkladı.

Son 24 saatte çapı 10 mikrometreden küçük olan partiküler  madde konsantrasyonunun saatlik ortalamasının  Lefkoşa’da 398 µg/m ³  (mikrogram / metreküp),  Gazimağusa’da 313 µg/m ³, Girne’de 426 µg/m ³ , Lefkoşa Surlariçi’nde 357 µg/m ³ Güzelyurt’ta 485 µg/m ³   , Teknecik’te 543 µg/m ³ , Kalecik’te 304 µg/m ³ , İskele’de 363 µg/m ³ ve  Alevkayası’nda 364 µg/m ³  değerine kadar ulaşmıştığının kaydedildiği açıklamada, “Partiküler madde konsantrasyonu için tespit edilen günlük ortalama sınır değer olan 50 µg/m ³ değeri aşılmıştır” denildi.

Solunabilen küçük boyuttaki partiküler maddelerin sağlığa olan olumsuz etkilerine işaret edilen açıklamada, “Özellikle toza  karşı hassasiyeti olan kişiler ile yaşlı ve çocukların bugünlerde zorunlu olmadan dışarıya çıkmamaları ve açık havada çalışmak zorunda olan kişilerin kendilerini koruyucu önlemleri almaları tavsiye edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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