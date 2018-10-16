Çevre Koruma Dairesi’nden 407 denetim

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 08-14 Ekim tarihleri arasında yapılan bir haftalık denetim raporunu açıkladı. Daire bir haftalık süre zarfında 407 yeri denetledi.

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atıksu ve hava kalitesi denetimlerinde Lefkoşa’da 105, Mağusa-İskele’de 162, Girne’de 73, Güzelyurt-Lefke’de 67 yer denetlenirken, 32 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi, 2 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.

Çevreyi kirletenleri, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar ederek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olabilirsiniz. Çevre Koruma Dairesi tarafından, her hafta perşembe günleri yapılan temizlik etkinlikleri kapsamında bu hafta 18 Ekim Perşembe günü; Çevre Koruma Dairesi Mağusa Birimi, İskele Belediyesi işbirliğinde İskele bölgesindeki sahillerin temizliğini yapacak.

Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt, Lefke ve Girne Birimleri ise Akdeniz Bölgesinde geniş kapsamlı temizlik etkinliği düzenleyecek.