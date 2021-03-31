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ÇEVRE KORUMA DAİRESİ’NDEN POŞET DENETİMİ

 Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Mart ayı içerisinde bir çok iş yerinde poşet denetimi gerçekleştirdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 10:22
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ÇEVRE KORUMA DAİRESİ’NDEN POŞET DENETİMİ

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü”ne göre yapılan denetimlerde, 1 işyerine, 10 mikron poşeti ücretlendirmesi nedeni ile uyarıda bulundu.

Bakanlık açıklamasında, Yasa gereği market ve alışveriş merkezlerinde kullanılan poşetlerin sadece 15/50 mikron arasında olan poşetlerin ücretlendirmesi gerektiği belirtildi.

Bu arada, açıklamaya göre, yasanın geçtiği 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren yapılan araştırmaya göre, poşet kullanımı yüzde 60 oranında azaldı.

‘ALO 123’ ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Çevre Koruma Dairesi'nin ‘Alo 123’ Çevre Şikayet hattına yapılan, ihbar ve şikayetler de değerlendirilerek, ilgili personel gerekli denetimleri yerine getiriyor.

‘Alo 123’ hattına geçtiğimiz gün yapılan ihbarlar üzerine ücretsiz poşet verdiği iddia edilen 7 markete denetim gerçekleştirildi.

Şikayette adı geçen 7 marketin 3 tanesinin ücretsiz poşet verdiği tespit edilerek, bir defaya mahsus marketlerin uyarıldığı, devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağının bildirildiği kaydedildi.

‘Alo 123’ Çevre Şikayet Hattı, mesai saatleri içerisinde canlı, mesai saatleri dışında ise telesekreter aracılığı ile hizmet veriyor. 

‘Alo 123’ Çevre Hattına yapılan ihbarlar, şikayeti alan personel tarafından 24 saat içerisinde ilgili şubeye aktarılmakta, dairenin yetki ve sorumluluğu dahilinde olan konular yasal çerçevede sonuçlandırılırken, diğer kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluğunda olan konular ise yazılı şekilde Çevre Koruma Dairesi tarafından ilgili kurumlara aktarılıyor.

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