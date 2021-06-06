Çevre Koruma Dairesi’nden vatandaşa çağrı: Çevreyi kirletenleri ‘Alo 123’e bildirin

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Dipkarpaz - Ronans sahilinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe Cevre Koruma Dairesi Mağusa ve Karpaz personeli, Dipkarpaz Belediyesi, Temizada, İyilik Gönüllüleri ve Taşkent Doğa Parkı katılarak katkı koydu.

Ülkemizin en önemli kaplumbağa yumurtlama alanı olan ve aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesi durumunda olan Ronans sahilinde yapılan etkinlik dolayısı ile bölge çöplerden arındırılarak, doğaya uygun bir yaşam alanı yaratıldı.

'Elindeki çöpü yere atma' sloganı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından başlatılan çevre temizliği etkinlikleri de haftanın belirli günleri farklı farklı bölgelerde devam ediyor.

ALO 123 HATTINA BİLDİRİN

Çevre konusunda yasaları ihlal eden kişilerin tespit edilmesi halinde Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren Alo 123 ihbar hattına bilgi verilmesi, çevrenin korunması açısından oldukça önem arz etmektedir.

Çevre Koruma Dairesi, çevreyi kirleten vatandaşların Alo 123 ihbar hattına bildirilmesi durumunda bölgeye en yakın ekibini olaya müdahale etmesi için yönlendirerek anında cezai işlem uygulamaktadır.