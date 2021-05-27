Çevre Koruma Dairesi’nin Temizlik Etkinlikleri Devam Ediyor

Çevre Koruma Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi personelleri ile Alagadi personelleri Alevkayası piknik alanında temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, Lefke ve Güzelyurt Çevre Korum Dairesi personelleri de Gemikonağı sahil şeridinde farķindalik temizliği gerçekleştirdi.

Diğer bir farkındalık temizlik çalışması da Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Girne birimi ve Alagadi personeli ile Girne Belediyesi Temizlik Şubesi personelleri iş birliğinde Boğaz piknik alanında gerçekleştirildi. Girne Beldiyesi tarafından iş makinesi desteği de verilen temizlikte söz konusu bölgeden 253 çöp poşeti atık toplandığı belirtildi.