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Çevre Koruma Dairesi’nin temizlik faaliyetleri sürüyor

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:10
Çevre Koruma Dairesi’nin temizlik faaliyetleri sürüyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 4 bölgede 4 ayrı temizlik etkinliği düzenledi.

Her hafta düzenlenen temizlik etkinlikleri kapsamında bu hafta Çevre Koruma Dairesi Mağusa Birimi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde Tatlısu kıyı şeridinde temizlik etkinliği düzenlendi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, belediye personeli ve Çevre Koruma Dairesi Personeli temizlik etkinliğine katıldı.

Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi, Lapta ve Alsancak Belediyesi işbirliğinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Alsancak ve Lapta arasındaki bölge ile Lapetos bölgesinde yapılan temizlik etkinliğine ingiliz turistler de katkıda bulundu.

Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt Birimi, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu avlusunda temizlik etkinliği düzenlerken, Çevre Koruma Dairesi Lefke Birimi Lefke-Gemikonağı, Lefke göleti yolu üzerinde temizlik faaliyetinde bulundu.

Lefke Belediyesi işbirliğinde ağır iş araçları ile yapılan temizlik çalışmasında bölge çöplerden arınmış oldu.

Yapılan temizliğin ardından Çevre Koruma Dairesi yetkilileri tarafından bölgeye uyarıcı levhalar asıldı.

Her perşembe ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak çevre temizliği yapan Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için temizlik etkinliklerine devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Koruma Dairesi
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