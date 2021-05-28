Çevre Mühendisleri Odası, Deniz Suyu Analizlerinin Acilen Yapılmasını Talep Etti

Çevre Mühendisleri Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl tüm uyarılarına rağmen deniz suyu ve yüzme suyu mikrobiyolojik analizlerinin zamanında yapılmadığı halk sağlığının tehlikeye atıldığı ifade edildi.

“Bu sene de benzer şekilde bu denetimlerin yapılmadığını ve hatta Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde bu bilgilere ulaşımın tamamen kapatılmış olduğunu görüyoruz” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Deniz sezonunun başladığı bu günlerde bir kez daha uyarıyoruz, bu denetimleri eksiksiz yapın ve halkın bilgisine getirmekte geç kalmayın! Toplum sağlığının korunmasına en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem içerisinden geçerken çevre sağlığı için gereken denetimlerin eksiksiz yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. Özellikle yüzme suyu ve deniz suyu mikrobiyolojik analizlerinin bir an önce yapılması ve kirlilik barındıran plajların halkın bilgisine getirilmesi büyük önem arz etmektedir”

Oda olarak geçen yıl yaptıkları uyarılardan sonra Sağlık Bakanlığı’nın analizleri Ağustos ayında yayınladığı ancak çeşitli bakterilerin de tespit edildiğini gösteren verilerin Haziran ayına ait olması ve halkın hali hazırda bu denizleri kullanmış olması nedeniyle bunun hiçbir anlam ifade etmediği kaydedilen açıklamada, “Turizmin canlanmasının hedeflendiği bu günlerde temiz hava, temiz deniz gibi çevre sağlığı temelinde turizm pazarlanmaktadır. Ancak turizm sektörüne hizmet veren turistik tesislerin paket arıtmalarının düzenli olarak denetlenmemesi, otel yönetimlerinin de deniz deşarjı yapılan noktalarda gerekli tahlillerini rutin olarak sunamaması sektörü temelinden baltalamaktadır” denildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Ayrıca Girne Bölgesinde kanalizasyon sistemi ile toplanan atık suların yetersiz arıtım ile denize deşarj edilmesi Turizmin gözbebeği olan kentimiz için kabul edilemezdir.

Geçtiğimiz yıl yaptığımız tüm işbirliği girişimlerine de olumsuz yanıt aldığımızı, üstelik de kendi imkanlarımızla herhangi bir karşılık beklemeden konusunda uzman ekiplerimizin alacağı numunelerin tahlilini yaptırabileceğimiz labaratuvar bula noktasında da tüm yasal yolların kapalı olması ve bu konuda da yaptığımız uyarıların hiçbir karşılık bulmamış olduğunu da hatırlatmak isteriz. Bir kez daha altını çizmek isteriz ki, kamu kurumu niteliği taşıyan bir meslek odası olarak, toplum sağlığı açısından çok önemli ve hassasiyet taşıyan bu konuda bizler , gerek numune alım sürecinde gerekse analiz konusunda katkı koymak istediğimizi ve her türlü iş birliğine açık olduğumuzu hatırlatırken, bu analizlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi, sonuçlarının paylaşılması ve ilgili standartlarda kabul edilebilir değerlerin üzerinde yer alan parametrelerin gösterge olacağı bir kirlilik tespit edilmesi durumunda da ilgili tüm mercilerin gerekli önlemlerin alınması hususunda ivedilikle bilgilendirilmesi ve göreve çağrılması gerektiğini vurgularız. Konunun takipçisi olmaktan vazgeçmemizin kesinlikle söz konusu olmayacağını tüm kamuoyuna bildiririz”