Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Flaş Haber
Gizemli virüs Kıbrıs'ta!
Kapat

Çevre Mühendisleri Odası, Güngör Katı Atık Depolama Tesisi'nin Özelleştirilmesi ihalesinin şartnamesini eleştirdi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası Güngör Katı Atık Depolama Tesisi'nin Özelleştirilmesi ihalesinin şartnamesini eleştirdi.

28 Nisan 2022 Perşembe 21:54
27 Okunma
Çevre Mühendisleri Odası, Güngör Katı Atık Depolama Tesisi'nin Özelleştirilmesi ihalesinin şartnamesini eleştirdi

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin gelecek 30 yıllık katı atık politikasını belirleyecek ihale ve sonraki süreçle ilgili Çevre Mühendisleri Odası’ndan görüş alınmadığını savunuldu.

Şartname dosyasında yapılacak işle alakalı hiçbir teknik bilgi veya veri bulunmadığı da ifade edilerek,  “İhale süreci hangi fizibilite çalışmasına veya hangi bilimsel verilere göre yönetilmiştir? Ülkedeki nüfus ve atık miktarı bilinmezken, atık karakterizasyonu yapılmamışken, şartname hangi uzmanların çalıştığı, hangi fizibiliteye göre hazırlanmış ve yayınlanmıştır?” diye soruldu.

“Şartnamede hiçbir yasal mevzuattan bahsedilmiyor” denilen açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Sözleşme kapsamında hangi yasal mevzuata uyulacak? Ülkemize yasal olarak atık ithali yasak ama bu şartnamede buna atıf yapılmadığı gibi herhangi bir sınırlandırma da yapılmıyor. Bu ihale kapsamında yurt dışından atık getirilmesi mümkün mü? Mümkün değilse şartnamenin hangi bölümünde bu kısıtlanmıştır? Tesise hangi tür atıkların kabulü yapılacağı belirtilmemiştir. ‘II. Sınıf katı atık düzenli depolama’ deniyor ama şartnamede herhangi bir düzenli depolama veya II. Sınıf tanımı yapılmamıştır.

KTMMOB Yasası gereğince tüm projeler ilgili odaya faal, uygulamacı veya geçici üye olarak kayıtlı bulunan kişiler tarafından tasarlanmalıdır. Peki bu ihaleyi içeren proje kim tarafından tasarlanmıştır?”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük ikramiye ‘71396’ numaralı bilete isabet etti
Büyük ikramiye ‘71396’ numaralı bilete isabet etti
İncirli: Kıbrıs Türk halkı bu yaşananlara mahkum değildir
İncirli: Kıbrıs Türk halkı bu yaşananlara mahkum değildir
Güngör’deki ihaleyle ilgili şartlar yeniden düzenlenmeli
Güngör’deki ihaleyle ilgili şartlar yeniden düzenlenmeli










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim