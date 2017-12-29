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Çevre tahribatı devam ediyor!

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Denetimsizlik ve umursamazlığın kol gezdiği ülkede çevreye yapılan tahribat büyük bir hızı ile büyüyerek devam ediyor...

29 Aralık 2017 Cuma 10:11
Çevre tahribatı devam ediyor!
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Detay gazetesinde yayınlanan Taner Ulutaş'ın haberine göre; orman arazileri ve piknik alanlarının çöplüğe döndürüldüğü ülkede, çevreye verilen tahribatın cezasının karşılığının verilmemesi nedeniyle, kişilerin bundan cesaret alarak icraatlarına devam ettiği öne sürülüyor.

İnşaat halindeki binaların atıkları çevreye bırakmalarının yanısıra beton dökümünü yapan beton mikserlerinin içlerinin temizlenerek araziye bırakılması çevre kirliliğine neden oluyor.

SÜRÜCÜLERİN UMURSADIĞI YOK

Küçük Kaymaklı’da, Bolu Sokak'ta inşaat halindeki binaya beton dökümü yapan mikserlerin sürekli olarak içlerindeki beton atıklarını çevreye bıraktıkları gözlemlendi. Mikser sürücülerinin çevreyi kirletmemeleri ve mikserlerin içlerindeki atığı kapı önlerine bırakmamaları ikazlarına rağmen sürücülerin ısrarla ayni tutumlarını sürdürdükleri gözlemlendi.

Bolu Sokağında ikamet eden bazı vatandaşlar yaptıkları açıklamada, memleketin çivisi çıktı. İsteyen istediğini yapıyor. Denetleme mekanizması olmadığı için beton mikserini araziye boşaltanları mı istersin? İnşaat artıklarını çevreye bırakanlarına mı tanık olursun? Ne arasan var diyorlar.

Vatandaş, yetkili makamları göreve davet ederken, özellikle Lefkoşa Belediyesi yetkililerinin böylesi umursamaz tavırlar sergileyenlerden hesap sorması bekleniyor.

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