Çevre ve insan sağlığı tehdit altında

Havadis gazetesinden Duygu Alan'ın haberine göre; Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde çevre kirliliğinin önüne bir türlü geçilemiyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bölgedeki evsel atıklarla ilgili temizlik işlerini rutin olarak yapıyor ancak sanayi atıklarının temizliği ne yazık ki arzu edilen düzeyde değil.

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin birçok yerinde, özellikle atölye yanlarında, boş arazilerde dağ gibi çöp yığınları bulunuyor. Bu çöplerin içerisinde sanayi atıklarının yanı sıra evsel atıklar ve molozlar da var.

Bölgenin kuzeyinde bulunan bir arazi ise çöplüğe dönüştürülmüş durumda. Arazide birçok türden atık bulunuyor.

Çevre ve insan sağlığını tehdit edecek türden atıkların bulunduğu arazide cam parçaları, naylon ve lastikler ile benzeri atıklar ise yangın tehdidi oluşturuyor.

Sektör temsilcileri durumdan rahatsız

Organize sanayi bölgelerindeki çevre kirliliği sektör temsilcilerini de ciddi ölçüde rahatsız ediyor. Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, organize sanayi bölgelerinde yaratılan çevre felaketinin sorumlusunun o bölgelerde faaliyet gösteren iş yerleri olduğunu söyledi. Avunduk, “Çöp sorununun çözümsüzlüğünün başlıca nedeni ise organize sanayi bölgelerinde birden çok merci, makamın yetkili olmasıdır” dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber ise sanayi bölgelerinde çevre kirliliğinin her geçen gün artmakta olduğunu belirterek sorunun aşılması, çevre sağlığı ve düzeninin sürekliliğinin olması için sanayi bölgelerinin özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Avunduk: Sorun işletmeler ve yetki karmaşası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, organize sanayi bölgelerindeki yıllardır süre gelen çevre kirliliğinin ülkenin kanayan yarası haline geldiğini belirterek sorunun artık kangrenleştiğini söyledi.

Organize sanayi bölgelerindeki çevre kirliliğinden o bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler olduğunu ifade eden Avunduk, çöp sorununun bir türlü aşılamamasındaki en büyük nedenin ise yönetimdeki zafiyet olduğunu kaydetti.

Avunduk, “Gerek yönetimdeki zafiyet gerekse bölgede faaliyet gösteren iş yerlerinin umursamazlığı nedeni ile özellikle Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bazı alanlar çöplüğe dönüştürülmüştür. Bu sorunun ve çözümsüzlüğünün nedeni ise sanayi bölgelerinin yönetiminde yetkilerin birçok mercide ve makamda olmasıdır. Sanayi bölgelerinde yetki karmaşası vardır. Belediyenin yetkili olduğu nokta var, Çevre Dairesi’nin yetkili olduğu nokta var, Sanayi Dairesi’nin hükmünün olduğu nokta var. Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ise hiç yetkisi yoktur. Bundan dolayı bölgede oluşan düzensizlik ve çöplerin kangren haline gelmiş bu durum da yıllardan beri tüm yetkililer tarafından bilinmektedir” diye konuştu.

“Çalışma başlattık”

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın dışında herkes yetkili” diyen Candan Avunduk, organize sanayi bölgelerinde Çevre Dairesi’nin, belediyelerin ve Sanayi Dairesi’nin yetkili merciler olduğunu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ise organize sanayi bölgelerinde yetki sahibi olmadığını dile getirdi.

Avunduk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimine geldikleri ilk günden itibaren organize sanayi bölgelerindeki çevre sorunlarına dikkat çektiklerini ve bu sorunun çözümü konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Candan Avunduk, bu bağlamda, Sanayi Dairesi, Belediye, Çevre Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerinin Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde büyük bir temizlik harekatı başlatmak amacı ile toplantı yaptıklarını söyledi.

Avunduk, bölgede çevre kirliliğine ilişkin durum tespitinin yapıldığını ve yapılacak olan temizliğin bir defaya mahsus olmaması, devamlılığının sağlanması adına gerekli tüm çalışmaları başlattıklarını dile getirdi.

Candan Avunduk, yaratılan çöp alanların Kıbrıs Türk halkına ve sanayicisine yakışmadığını, bu çerçevede siyaset edenlerin de hükümeti kurduktan bu sorunun aşılması için başlatmış oldukları çalışmalara destek vermelerini beklediklerini kaydetti.

Kanber: Sanayi bölgeleri özerk yapıya kavuşturulmalıdır

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, sanayi bölgelerinde çevre kirliliğinin her geçen gün artmakta olduğunu belirterek sorunun aşılması, çevre sağlığı ve düzeninin sürekliliğinin olması için sanayi bölgelerinin özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Kanber konu ile ilgili Havadis’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sanayi bölgelerinin temizliği konusunda biz geçmiş dönemde bir takım projeler ve girişimler yaptık. Sanayi bölgelerinin arzu edilen düzene ve çevre sağlına kavuşturulması için bu bölgelerin özerkleşmesi gerekmektedir. Şuanda sanayi bölgelerinin kira gelirlerini Sanayi Dairesi almaktadır. Evsel atıkların temizliğinden belediye sorumludur. Oysa bu bölgelerde sanayi atıkları olur ve yetkili kurum olarak temizliğini Sanayi Dairesi yapmalıdır. Sanayi bölgelerindeki atıklar, ayrıca gelir getirtecek, dönüştürülebilir atıklardır. Mevcut yöntem ve kavram kargaşası ile sorun çözümlenemez. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve ilgili daireler anlaşıp sanayi bölgelerini özerk yapıya kavuşturması gerekmektedir. Bunun modelleri Avrupa’da ve Türkiye’de vardır. Bu bölgelerde sürekli atıklar çıkmaktadır bu atıklar için proje yapıp, geri dönüşüm tesisleri kurulmalı ve bölgenin temizliği yapılmalıdır. Devletin de yetkililerini kullanması ile hep birlikte sanayi bölgelerini kurtarabiliriz.”