Çevreciler, Enerji Bakanlığı önünde toplanıyor!

Elektrik üretiminde kullanılmak üzere, ‘ihalesiz’ bir şekilde temin edilen akaryakıttan numune alarak bağımsız bir laboratuvarda analiz yaptırmak isteyen Yeşil Barış Hareketi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından engellendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Akaryakıt Birimi aracılığı ile yaptığımız girişim Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından reddedildi” ifadelerini kullanarak, “Neden çekiniyorlar?” diye sordu.

Çevre ve halk sağlığı açısından endişeli olduklarını belirten Tel, saat 15.00’de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde toplanacaklarını belirtti.