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Çevreciler, Enerji Bakanlığı önünde toplanıyor!

‘İhalesiz’ bir şekilde temin edilen akaryakıttan numune alarak analiz yaptırmak isteyen Yeşil Barış Hareketi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından engellendi. YBH Başkanı Tel, “Neden çekiniyorlar” diye sorarak, saat 15.00’de bakanlık önünde toplanacaklarını açıkladı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 15:13
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Çevreciler, Enerji Bakanlığı önünde toplanıyor!

Elektrik üretiminde kullanılmak üzere, ‘ihalesiz’ bir şekilde temin edilen akaryakıttan numune alarak bağımsız bir laboratuvarda analiz yaptırmak isteyen Yeşil Barış Hareketi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından engellendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Akaryakıt Birimi aracılığı ile yaptığımız girişim Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından reddedildi” ifadelerini kullanarak, “Neden çekiniyorlar?” diye sordu.

Çevre ve halk sağlığı açısından endişeli olduklarını belirten Tel, saat 15.00’de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde toplanacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Enerji BakanlığıAkaryakıtEkonomi Ve Enerji Bakanlığı
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