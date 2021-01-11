ÇEVREMİZİ KİRLETMEYE DEVAM EDİYORUZ

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Çevre sorunları ülkemizin en önde gelen sorunlarından biri olarak karşımızda dağ gibi dururken, yıllar içerisinde yaşadığımız çevresel sorunlardan ders çıkarmadığımızı görüyoruz.

Nesli her geçen gün azalmakta olan kaplumbağaların yumurtladığı Tatlısu Yumurtlama Alanı’na dökülen çöpler, denize bırakılan çöplerin sahile vurması ve tüm uyarılara ve asılı olan tabelalara rağmen, yumurtlama alanına araçları ile giren bazı vatandaşların yarattığı çevre tahribatı vatandaşların kameralarına yansıdı.