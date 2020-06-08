Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

"Çevreye duyarlı adımlar atmak için çalışıyoruz"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çevre Yasasında 2005 yılında yapılan değişikliğin olumlu olduğunu, bu düzenlemenin detaylı bir inceleme sonucu yapıldığını kaydetti.

08 Haziran 2020 Pazartesi 14:15
445 Okunma
"Çevreye duyarlı adımlar atmak için çalışıyoruz"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çevre Yasasında 2005 yılında yapılan değişikliğin olumlu olduğunu, bu düzenlemenin detaylı bir inceleme sonucu yapıldığını kaydetti.

Genel Kurulda Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede görüşülmesine ilişkin  tezkere görüşülürken söz alan Taçoy, eleştirileri yanıtladı.

Taçoy, ırkçılığa karşı bugün yapılan eyleme de değinerek, ülkeye gelenlerin sadece insan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

5 Haziran’ın ülkenin temizliğinin sergilenip kutlamaların yapılması gereken bir dönem olduğunu bekirten Taçoy,  elektrik için 2 tesis olduğunu, bu tesislerde yapılacakların ülkenin hassasiyetini belirleyeceğini söyledi.

Önceden söz alanların söylediklerinin, “sadece muhalefetteyken akıllarına gelmesini” eleştiren Taçoy, bu fikirleri “ahkam kesmek için kürsüden dile getirmelerinin yanlış olduğunu” söyledi.

Yapılmayanların eleştirilmesinin normal olduğunu ancak popülist konuşmaların amaçsız olacağını kaydederek, kendilerinin gerekli çalışmayı yaptığını ve çevreye duyarlı adımlar atmak için çalıştıklarını belirtti.

Taçoy, bu konuda, çevresel düzeni bozan uygulamaları ortadan kaldıracak çalışmalarla ilgili ve bozdukları sözleşmelerle ilgili bilgi vererek, insan sağlığına zararlı CMC için yaptıkları görüşmeleri anlattı.

Gereği neyse uzmanlarla tartışarak halka söyleyeceklerini, popülist söylemlerin manasız olduğunu ifade eden Taçoy,  ülkenin en büyük problemin betonlaşma olduğunu kaydetti.

Taçoy, geçmişte açılan davalar olduğunu belirterek, hala Teknecikte de, Kalecikte de denizden karaya nakil yapmaya devam ettiklerini, bunun doğru olmadığını her zaman yinelediklerini, karasal yöntemlerin daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

Taçoy, yatırım konusunda şu anki durumu da anlatarak, yatırımın sadece jeneratör olmadığını, kendilerinin çeşitli yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

İthal edilen yakıtın kükürt oranı fazla olduğu için ceza kestiklerini, yedek parça teminindeki aksaklıklarla ilgili de yetkililere müracaat ettiklerini anlatan Taçoy, Kıb-Tek konusunda yapılan harcamaları da denetlediklerini Sayıştay raporlarının da Meclis’e sunulduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji BakanıHasan TaçoyÇevre Yasası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylemciler Arasından Bir Grup Hükümet Yetkilileriyle Görüşmek Üzere Meclise Girdi
Eylemciler Arasından Bir Grup Hükümet Yetkilileriyle Görüşmek Üzere Meclise Girdi
Akıncı'dan başsağlığı mesajı
Akıncı'dan başsağlığı mesajı
ABD’de ikinci George Floyd vakası
ABD’de ikinci George Floyd vakası
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim