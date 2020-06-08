"Çevreye duyarlı adımlar atmak için çalışıyoruz"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çevre Yasasında 2005 yılında yapılan değişikliğin olumlu olduğunu, bu düzenlemenin detaylı bir inceleme sonucu yapıldığını kaydetti.

Genel Kurulda Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede görüşülmesine ilişkin tezkere görüşülürken söz alan Taçoy, eleştirileri yanıtladı.

Taçoy, ırkçılığa karşı bugün yapılan eyleme de değinerek, ülkeye gelenlerin sadece insan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

5 Haziran’ın ülkenin temizliğinin sergilenip kutlamaların yapılması gereken bir dönem olduğunu bekirten Taçoy, elektrik için 2 tesis olduğunu, bu tesislerde yapılacakların ülkenin hassasiyetini belirleyeceğini söyledi.

Önceden söz alanların söylediklerinin, “sadece muhalefetteyken akıllarına gelmesini” eleştiren Taçoy, bu fikirleri “ahkam kesmek için kürsüden dile getirmelerinin yanlış olduğunu” söyledi.

Yapılmayanların eleştirilmesinin normal olduğunu ancak popülist konuşmaların amaçsız olacağını kaydederek, kendilerinin gerekli çalışmayı yaptığını ve çevreye duyarlı adımlar atmak için çalıştıklarını belirtti.

Taçoy, bu konuda, çevresel düzeni bozan uygulamaları ortadan kaldıracak çalışmalarla ilgili ve bozdukları sözleşmelerle ilgili bilgi vererek, insan sağlığına zararlı CMC için yaptıkları görüşmeleri anlattı.

Gereği neyse uzmanlarla tartışarak halka söyleyeceklerini, popülist söylemlerin manasız olduğunu ifade eden Taçoy, ülkenin en büyük problemin betonlaşma olduğunu kaydetti.

Taçoy, geçmişte açılan davalar olduğunu belirterek, hala Teknecikte de, Kalecikte de denizden karaya nakil yapmaya devam ettiklerini, bunun doğru olmadığını her zaman yinelediklerini, karasal yöntemlerin daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

Taçoy, yatırım konusunda şu anki durumu da anlatarak, yatırımın sadece jeneratör olmadığını, kendilerinin çeşitli yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

İthal edilen yakıtın kükürt oranı fazla olduğu için ceza kestiklerini, yedek parça teminindeki aksaklıklarla ilgili de yetkililere müracaat ettiklerini anlatan Taçoy, Kıb-Tek konusunda yapılan harcamaları da denetlediklerini Sayıştay raporlarının da Meclis’e sunulduğunu söyledi.