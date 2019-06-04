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“Çevreye karşı duyarlılık bir yaşam biçimi olmalı”

04 Haziran 2019 Salı 12:50
“Çevreye karşı duyarlılık bir yaşam biçimi olmalı”
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çevre sorunlarının sadece 5 Haziran’da gündeme getirilmesinin yeterli olmadığını, çevreye karşı duyarlılığın bir yaşam biçimi olması gerektiğini söyledi.

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Özçınar, Dünya Çevre Günü mesajında,  5 Haziran Dünya Çevre Gününün çevre sorunlarına dikkat çekmek için ilan edildiğini, ancak çevreyi, sadece 5 Haziran’da hatırlamanın yeterli olmadığını, çevreye karşı duyarlılığın bir yaşam biçimi olması gerektiğini ifade etti.

Özçınar, “Çevre ve doğal alanların korunması hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımıza çevre sevgisini ve tıpkı evleri gibi çevrelerini de sahiplenmeleri gerektiği bilincini küçük yaşta aşılamalıyız. Dünya üzerindeki her türlü canlının birbiriyle bağlantısı olduğu gerçeğiyle hareket etmeli, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

(BRT/TAK)

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Mahmut Özçınar
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