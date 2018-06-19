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Çevreye saygı yok

Yıllardır çöp sorunu ile gündeme gelen Boğaz Piknik Alanı’nda bayram sonrası görüntü yine değişmedi.

19 Haziran 2018 Salı 09:26
Çevreye saygı yok

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ramazan Bayramı’nda tatili fırsat bilen vatandaşlar, Boğaz Piknik Alanı’nda masaları doldurdu. Bayram ertesinde ortaya çıkan görüntü ise yine mide bulandırdı

Boğaz Piknik Alanı’nda, görüntü yine değişmedi. Dört günlük bayram tatilinde piknik yapmak için Boğaz Piknik Alanı’nı tercih eden bazı kişiler, yediğini içtiğini masaların üzerinde bıraktı, çöplerini etrafa savurdu, ortaya yine utanç verici görüntüler çıktı.

Dağ gibi biriken çöpler anayoldan fark edilir duruma geldi.

Boğaz Piknik Alanı’nda, etrafa atılmış kırık şişeler, çocuklar için potansiyel tehlike olarak dururken, çöplerden etrafa yayılan koku mide bulandırıyor.

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İş başa düştü

Boğaz Piknik Alanı dün de ziyaretçi ağırladı. Boğaz Piknik Alanı’na küçük çocukları ile birlikte dün giden vatandaşlar, temiz yer bulamayınca oturacakları masayı ve etrafı kendileri temizledi. 

Oyun parkı da kullanılmaz halde

Boğaz Piknik Alanı’nda oyun parkından da eser kalmadı. Salıncaklar kırılmış vaziyette, kaydırak ise paramparça.

Oyun parkının içler acısı durumu çocukları çok üzdü. Neşe ile parka giden çocuklar, gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı. 

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Dernek 2018-06-19 10:54:41

Devamlı şikayet konusu olan bu piknik alanının artık kapatılması ve koruma altına alınması lazım.Yediği yere sıçan bir kültür için daha fazla yapacak bişey olamaz...

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Vatandaş 2018-06-19 11:03:37

Komşumuz güney kıbrıs'ta çevreyi kirletmenin cezası 824 euro dur ve her taraf pırıl pırıl.Yerlerde bir izmarit bile göremezsiniz..İki adım ötesi ve böyle..Çok mu zor bu ceza uygulamalarını burada da uygulamak? Mühim olan niyettir ve istenirse uygulanır..Ama kesinlikle ciddi denetim şart...

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Melahat 2018-06-19 11:13:17

Ceza kardeşim ceza..Ağır cezalar uygulanması lazım artık..Yetti bu piknik alanı için yapılanlar..Ceza uygulaması için nedir devletin beklediği daha anlaşılır gibi değil..Üç beş tane yüklü miktar ceza yaz,ver gazeteye da ondan sonra bak bakalım ne olur....

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Dernek 2018-06-19 10:57:02

Devamlı şikayet konusu olan bu piknik alanının artık kapatılması ve koruma altına alınması lazım.Yediği yere sıçan bir kültür için daha fazla yapacak bişey olamaz...

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Doğru Söz 2018-06-19 11:20:06

KKTC 'deki insan kalitesiiiiiiii (!).

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vatandaş 2018-06-19 11:37:58

kamera konulup denetleme yapılsın. Kirleten mahkeme kararıyla temizlesin, üstüne de cezasını ödesin, tertemiz olur

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