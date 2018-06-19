Çevreye saygı yok

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ramazan Bayramı’nda tatili fırsat bilen vatandaşlar, Boğaz Piknik Alanı’nda masaları doldurdu. Bayram ertesinde ortaya çıkan görüntü ise yine mide bulandırdı

Boğaz Piknik Alanı’nda, görüntü yine değişmedi. Dört günlük bayram tatilinde piknik yapmak için Boğaz Piknik Alanı’nı tercih eden bazı kişiler, yediğini içtiğini masaların üzerinde bıraktı, çöplerini etrafa savurdu, ortaya yine utanç verici görüntüler çıktı.

Dağ gibi biriken çöpler anayoldan fark edilir duruma geldi.

Boğaz Piknik Alanı’nda, etrafa atılmış kırık şişeler, çocuklar için potansiyel tehlike olarak dururken, çöplerden etrafa yayılan koku mide bulandırıyor.

Boğaz Piknik Alanı dün de ziyaretçi ağırladı. Boğaz Piknik Alanı’na küçük çocukları ile birlikte dün giden vatandaşlar, temiz yer bulamayınca oturacakları masayı ve etrafı kendileri temizledi.

Oyun parkı da kullanılmaz halde

Boğaz Piknik Alanı’nda oyun parkından da eser kalmadı. Salıncaklar kırılmış vaziyette, kaydırak ise paramparça.

Oyun parkının içler acısı durumu çocukları çok üzdü. Neşe ile parka giden çocuklar, gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı.