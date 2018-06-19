Çevreye saygı yok

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ramazan Bayramı’nda tatili fırsat bilen vatandaşlar, Boğaz Piknik Alanı’nda masaları doldurdu. Bayram ertesinde ortaya çıkan görüntü ise yine mide bulandırdı
Boğaz Piknik Alanı’nda, görüntü yine değişmedi. Dört günlük bayram tatilinde piknik yapmak için Boğaz Piknik Alanı’nı tercih eden bazı kişiler, yediğini içtiğini masaların üzerinde bıraktı, çöplerini etrafa savurdu, ortaya yine utanç verici görüntüler çıktı.
Dağ gibi biriken çöpler anayoldan fark edilir duruma geldi.
Boğaz Piknik Alanı’nda, etrafa atılmış kırık şişeler, çocuklar için potansiyel tehlike olarak dururken, çöplerden etrafa yayılan koku mide bulandırıyor.
Boğaz Piknik Alanı dün de ziyaretçi ağırladı. Boğaz Piknik Alanı’na küçük çocukları ile birlikte dün giden vatandaşlar, temiz yer bulamayınca oturacakları masayı ve etrafı kendileri temizledi.
Oyun parkı da kullanılmaz halde
Boğaz Piknik Alanı’nda oyun parkından da eser kalmadı. Salıncaklar kırılmış vaziyette, kaydırak ise paramparça.
Oyun parkının içler acısı durumu çocukları çok üzdü. Neşe ile parka giden çocuklar, gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı.
Devamlı şikayet konusu olan bu piknik alanının artık kapatılması ve koruma altına alınması lazım.Yediği yere sıçan bir kültür için daha fazla yapacak bişey olamaz...
Komşumuz güney kıbrıs'ta çevreyi kirletmenin cezası 824 euro dur ve her taraf pırıl pırıl.Yerlerde bir izmarit bile göremezsiniz..İki adım ötesi ve böyle..Çok mu zor bu ceza uygulamalarını burada da uygulamak? Mühim olan niyettir ve istenirse uygulanır..Ama kesinlikle ciddi denetim şart...
Ceza kardeşim ceza..Ağır cezalar uygulanması lazım artık..Yetti bu piknik alanı için yapılanlar..Ceza uygulaması için nedir devletin beklediği daha anlaşılır gibi değil..Üç beş tane yüklü miktar ceza yaz,ver gazeteye da ondan sonra bak bakalım ne olur....
Devamlı şikayet konusu olan bu piknik alanının artık kapatılması ve koruma altına alınması lazım.Yediği yere sıçan bir kültür için daha fazla yapacak bişey olamaz...
KKTC 'deki insan kalitesiiiiiiii (!).
kamera konulup denetleme yapılsın. Kirleten mahkeme kararıyla temizlesin, üstüne de cezasını ödesin, tertemiz olur