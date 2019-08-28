Çevreyi kirleten şahıs hakkında yasal işlem!

Güvercinlik Köyü’nde boş araziye tarihi geçmiş meşrubat dökerek çevreyi kirleten bir kişiye toplam 8 bin lira ceza verildi.

Güvercinlik Köyü’nde, eski kilise yakınlarındaki boş araziye, geçtiğimiz günlerde tonlarca tarihi geçmiş “Oğuz Gold Cola” markalı meşrubat dökülmesi Beyarmudu Belediyesini harekete geçerdi.

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucu, çevreye sorumsuzca atılan tarihi geçmiş içecekler Beyarmudu Belediyesi'nin girişimi ile Gazimağusa Kaymakamlığı, Çevre Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin yerinde yapmış olduğu tespit sonucu belediye ekipleri tarafından imha edildi. Hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit eden tarihi geçmiş ürünleri atan şahıs tespit edilerek Belediyeden 4.500 tl Çevre Dairesi'nden 3.500 tl ceza kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "23/08/2019 tarihinde belediyemiz tarafından hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit eden tarihi geçmiş ürünleri atanlara yasal işlem başlatılacağını söylemiştik. Bugün ilgili kişilere Çevre Dairesi ve Beyarmudu Belediyesi tarafından gerekli cezalar tebliğ edilmiştir. Bu konuda ilgili kurumlar olarak duyarlılığımız, halkımızın ihbarları ve yardımları ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.



