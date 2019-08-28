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Çevreyi kirleten şahıs hakkında yasal işlem!

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:19
Çevreyi kirleten şahıs hakkında yasal işlem!

Güvercinlik Köyü’nde boş araziye tarihi geçmiş meşrubat dökerek çevreyi kirleten bir kişiye toplam 8 bin lira ceza verildi.

Güvercinlik Köyü’nde, eski kilise yakınlarındaki boş araziye, geçtiğimiz günlerde tonlarca tarihi geçmiş “Oğuz Gold Cola” markalı meşrubat dökülmesi Beyarmudu Belediyesini harekete geçerdi. 

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucu, çevreye sorumsuzca atılan tarihi geçmiş içecekler Beyarmudu Belediyesi'nin girişimi ile Gazimağusa Kaymakamlığı, Çevre Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin yerinde yapmış olduğu tespit sonucu belediye ekipleri tarafından imha edildi. Hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit eden tarihi geçmiş ürünleri atan şahıs tespit edilerek Belediyeden 4.500 tl Çevre Dairesi'nden 3.500 tl ceza kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "23/08/2019 tarihinde belediyemiz tarafından hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit eden tarihi geçmiş ürünleri atanlara yasal işlem başlatılacağını söylemiştik. Bugün ilgili kişilere Çevre Dairesi ve Beyarmudu Belediyesi tarafından gerekli cezalar tebliğ edilmiştir. Bu konuda ilgili kurumlar olarak duyarlılığımız, halkımızın ihbarları ve yardımları ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çevreHaberKirlilik
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Çevreci 2019-08-28 10:31:34

E tamam da Girne çevre dairesini napmamız lazım acaba..Klimalı dairelerinden çıkıp da iş yaptıkları yok..Telefon edersiniz,"bu işe biz bakmayız falancı daire bakar","polisi arayacaksınız" vs gibi cevaplar verirler..Halbuki her kim bakarsa baksın..Madem ki vatandaş ilgilenip telefon açmışsa kendi aralarında bunu koordine etmeleri lazım..Hem vatandaş sıkıntı yapmaz hem de vatandaşın lanetini almazlar...

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:) 2019-08-28 11:46:48

KİMİDİ BU MÖHİM ŞAHISDA DUTMADI Bİ TARAFINIZ ADINI YAZASINIZ

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? 2019-08-28 12:36:18

Adam bakalım eskiden daha nereleri kirletti, bile bile böyle adamdan alış veriş yapanın canı cehenneme

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