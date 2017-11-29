Ceyda: "Yasaların üstünde anayasa vardır"

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Ulusal Birlik Partisi(UBP) aday adaylarından Oğuz Ceyda’nın 18 Kasım tarihinde gerçekleşen ön seçimlerin adil olmadığını savunmasının ve UBP seçimini Yüksek Seçim Kurulu(YSK)’na şikayet etmesinin üzerine, YSK’dan Ceyda’ya gelen cevapta, seçimler ile ilgili yapılacak her türlü itirazın öncelikle itiraza konu olan olayın gerçekleştiği anda, huzurda bulunan kurula yapılması gerektiği ancak durumun hassasiyetinden dolayı kendilerince değerlendirildiği ve yapılan ön seçim sonuçlarının 13 Kasım tarihinde parti içerisinde yapılan toplantı çerçevesinde kabul edilen ‘Milletvekili Adaylık Yönetmeliği’ dikkate alınarak yapıldığı belirtildi.

Görüşlerini almak amacıyla ulaştığımız, geçtiğimiz günlerde UBP’de Aday Adaylarından olan Oğuz Ceyda, Haberal Kıbrıslı gazetesinden Candan Mert'e özel olarak yaptığı açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen cevabı kabul etmediğini belirtti. Ceyda, UBP’nin ilk etapta ön seçim yapmayacağını ve adayları kendilerinin seçeceği düşüncesinin üzerine bu düşüncenin YSK tarafından yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilmediğini anımsatırken, şimdiki durumun da anayasaya aykırı olduğunu ve yasaların üstünde anayasanın bulunduğunu dile getirdi.

Konu hakkında görüşlerini almak amacıyla ulaştığımız Avukat Boysan Boyra, bir bütün olarak bakıldığında, YSK’nınkararının doğru olduğunu aktarırken, konu içerisinde herhangi bir eşitsizlik ya da adaletsizliğin söz konusu olmadığının görüldüğünü ve YSK’nın dolaylı olarak vardığı sonucun doğru bir sonuç olduğunu ifade etti.

Ceyda: "Anayasaya aykırılık olduğu için şikayet ettim"

Bunun üzerine görüşlerini almak amacıyla ulaştığımız,geçtiğimiz günlerde UBP’de Aday Adaylarından olan Oğuz Ceyda, gazetemize özel olarak açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen cevabı kabul etmediğini belirten Oğuz Ceyda, cevapta ifade edilen ‘şikayetin ilk anda divana yapılması gerektiği ve Ceyda’nın bunu yapmadığı’konusunda, bu olayın divana söylenecek bir olay olmadığını ifade ederken, divanın yetkisinin ön seçimi yaptırıp, herkes kaç oy aldıysa onu ilan etmek olmasından dolayı divana şikayetini belirtmediğini aktardı. Bunun neticesinde kendisinin 13. sırada olduğunun YSK’nın cevabında da yazdığını dile getiren Ceyda, kendisine bu haksız davranışta bulunanın divan olmadığını, partinin 13. sırada olan kendisini dışarı atarak başka bir kadın adayın kendi yerine koyduğunu belirtti. Bu noktada partinin vereceğini sonuçlar neticesinde onay verecek son mercinin YSK olduğunu kaydeden Ceyda, bu bağlamda kendisinin ön seçimler için anayasaya aykırılık olduğunu iddia ettiğini ve neticede bahse konu şikayette bulunduğunu aktardı.

“Yasaların üstünde anayasa vardır”

Yüksek Seçim Kurulu(YSK)’ndan gelen cevap içeriğinde bulunan, ‘Parti meclisince 13.11.17 tarihinde yapılan yönetmelik ile ilgili itirazın görüşüleceği yer YSK değildir, aynı şekilde eşitlik ilkesine aykırılık tespit etmek de YSK’nıngörevi olamaz’ ifadelerinin üzerine, Ceyda, UBP’nin ilk etapta ön seçim yapmayacağını ve adayları kendilerinin seçeceği düşüncesinin üzerine bu düşüncenin YSK tarafından yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilmediğini anımsatırken, şimdiki durumun da anayasaya aykırı olduğunu ve yasaların üstünde anayasanın bulunduğunu dile getirdi. Anayasayı korumakla mükellef olan kişinin Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik olduğunu belirten Oğuz Ceyda, bu bağlamda böyle konularda yapılacak olan ilk şeyin anayasaya aykırı olup olmadığının kontrol edilmesinin olduğunu savundu.

“İlgili mercilerden cevap bekliyorum”

Cumhurbaşkanı’nın bir yasanın meclisten geçtiği zaman, onay merciinin kendisi olmasına rağmen onaylamadan önce Anayasa Mahkemesi’ne anayasaya aykırı olup olmadığını sorduğunu aktaran Oğuz Ceyda, YSK’nın da bu konuları dikkate alarak adım atması gerektiğini belirtirken, bu konuda anayasa ihlalinin söz konusu olduğunu dile getirdi. Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği cevabı kesinlikle kabul etmediğini kaydeden Ceyda, bu konuda ilgili mercilerden cevap beklediğini ifade etti.

Boyra: YSK’nın vardığı sonuç, doğru sonuçtur

Konu hakkında görüşlerini almak amacıyla ulaştığımız Avukat Boysan Boyra, YSK’nın cevabında belirtmiş olduğu ‘Şikayetkonusunda öncelikle divana başvurulması gerektiği’ ifadelerinin üzerine YSK’ya bu konuda tam olarak katılmadığını ve divana başvurulmasa dahi YSK’nın bu tip şikayetleri değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Bu açıdan incelendiğinde YSK ilke ve kurallarına bir aykırılık göremediğini belirten Boyra, YSK cevabında eski yasaya göre her seçim bölgesinde kadınlar için yüzde 30 kotası olduğuancak yeni sistemde bu kotanın KKTC sınırları içerisine konulduğunun belirtildiğini, dolayısıyla olayın neresinden bakılırsa bakılsın, ne kadın kotası açısından ne de başka bir açıdan YSK içerisindeki yasalar çerçevesinde bir aykırılığın bulunmadığını kaydetti. Bir bütün olarak bakıldığında, YSK’nın kararının doğru olduğunu aktaran Avukat Boysan Boyra, konu içerisinde herhangi bir eşitsizlik ya da adaletsizliğin söz konusu olmadığının görüldüğünü ve YSK’nın dolaylı olarak vardığı sonucun doğru bir sonuç olduğunu ifade etti.