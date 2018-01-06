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Ceylanlı: "Üçüncü bir mobil operatör gelecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Adayı Mehmet Ceylanlı, iktidara gelmeleri halinde KKTC Haberleşme Sektöründe uygulayacakları politikaları anlattı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:02
Ceylanlı: "Üçüncü bir mobil operatör gelecek"
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Yeni Bakış'tan Ufuk Çağa'nın haberine göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Adayı Mehmet Ceylanlı, partisinin iktidara gelmesi halinde KKTC Haberleşme Sektöründe uygulayacakları Haberleşme Politikalarını Yeni Bakış’a anlattı.

Mehmet Ceylanlı, Ulaştırma Bakanlığı’nın ehil ve yetenekli, halka hizmet odaklı yöneticilerden uzak olması nedeniyle çağımıza uygun yatırımların yapılmadığını ve bu sebeple de Telekomünikasyon Dairesi’nin Pazar payının %16.7’e kadar düştüğünü belirtti. CTP Milletvekili adayı 3. bir mobil operatörün yerli yatırımcılarla hayata geçmesi için çalışacaklarını da belirterek, partisinin haberleşme politikalarını şu şekilde özetledi:

1. Ulaştırma Bakanlığını devraldığımız tarihten itibaren bir yıl içinde ülkemizdeki 40 bin hanedeki düşük hızlı ve sürekli kopan internet erişimini en az 50 Mbps ve yüksek kaliteli internet erişimine dönüştüreceğiz. 

2. İkinci yılda bu kalitedeki internet erişimini adanın her noktasındaki hanelere ulaştıracağız. 

3. Böylelikle yüksek bedeller ödeyerek evlerimize almış olduğumuz 4K Televizyonların her yetenek ve fonksiyonlarından yararlanıp donma ve kopma olmadan yayınlarını izleyebileceğiz. 

Bunun yanı sıra internet üzerinden yapılan ekonomik, akademik, sosyal ve birçok dijital faaliyetleri halkımızın anında, hızlı ve sağlıklı yapmış olmasını sağlayacağız.

4. Bunların sonucunda ise toplumun rekabet gücünün artmasını sağlamamızın yanı sıra çağa uygun yeni ticari faaliyet alanlarının önünü açmış olacağız.

5. Ülkemizde haberleşme pazar büyüklüğü yaklaşık olarak yıllık 270 Milyon TL’dir. Yıllardır Ulaştırma Bakanlığı ehil ve yetenekli, halka hizmet odaklı yöneticilerden uzak olduğu için, Telekomünikasyon Dairemize çağımıza uygun gerekli yapılandırma ve yatırımlar yapılmamış olup, bunun sonucunda Dairenin pazar payının %16.7’lere düşmesi bir yana dünyada her gün artan internet erişim hızlarından Kıbrıs Türk Halkı nasibini alamamış ve kağnı hızında kalan erişimlere mahkum olmuştur.

6. Telekomünikasyon Dairesinin gelirlerini ilk aşamada artırıp sektörden %20 pay almasını ve ilerleyen yıllarda da bunun %30’lara çıkması için gereken yatırımları ve işbirliklerinin yapılmasını sağlayacağız.

7. Oluşturacağımız hızlı ve geniş band altyapı sayesinde devletin / kamunun her türlü işlem ve hareketiyle oluşan verileri bir merkezde toplayarak “Big Data / Büyük Veri” oluşumunu sağlayacağız.

8. Oluşan bu “Büyük Veri”yi hızlı, doğru ve zamanında işleyip halkın ve kamu düzeninin ihtiyacı olan, doğru bilgiyi elde edip, bunu ülkenin hızlıca dönüşmesinde kullanacağız.

9. AB üye ülkeleri Roaming anlaşmalarını kaldırıp, cep telefonu kullanıcılarının farklı üye ülkelere gittiklerinde yerel (kendi ülkesindeki) gibi ücretlendirilmesi prensibini göz önüne alıp, KKTC -TC arasındaki Roaming anlaşmasını kaldırıp iki ülke arasında seyahat edenlerin, seyahat sonrası uçak biletinden yüksek cep telefonu fatura bedeli ödemelerine son vereceğiz.

10. Yerli insanlarımızın teknik iş gücü ve işletme becerilerini artırmasına fırsat vermek amaçlı 

3. mobil operatörün yerli yatırımcılar ile hayata geçmesi için gereken çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız.  

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