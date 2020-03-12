Ceza indirimi gündemde

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dünyada birçok ülkede alınan tedbirler arasında olan cezaevindeki mahkûmların almış oldukları cezalarda indirime gidilmesi gündemde.



Merkezi Cezaevi’ndeki mahkûmların cezaevi kapasitesinin çok üzerinde olmasından dolayı hükümetin cezalarda infaz indirime gidilmesi düşüncesinin Bakanlar Kurulu’nda görüşülen kararlar arasında olduğu öğrenildi.



Bunun bir af olmadığını ve acilen bir defaya mahsus infaz indirimi yapılmasının alınacak olan en önemli tedbirler arasında olduğunu savunan uzmanlar ceza infaz sisteminde indirim yapılması gerektiğini belirtti.



Ülkede corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla cinsel suçlar, uyuşturucu ve adam öldürme suçları hariç olmak üzere tüm cezalarda 1 yıl indirime gidilmesi kararı alınması bekleniyor.

İRAN’DA 54 BİN TUTUKLU SERBEST

İran'da geçtiğimiz hafta corona virüs nedeniyle 54 bin tutuklu serbest bırakıldı. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini açıklamıştı.