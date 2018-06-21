Ceza takdiri yarına kaldı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Bostancı’da gerçekleştirilen operasyonda 573 gram eroinle yakalanan dört kişiden ikisi olan eski polis Faruk Sayın ile Esat Cabbar Gözalıcı önceki gün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılanarak mahkum edilmelerinin ardından dün ceza kararı için tekrar mahkemeye getirildi.

573 gram eroin tasarrufu suçundan mahkûm edilen Esat Cabbar Gözalıcı avukatı Batur Sağlamer duruşmada hazır bulunurken, Faruk Sayın kendi savunmasını kendi yaptı.

Ceza kararı öncesi Gözalıcı’nın avukatı Sağlamer mahkemeye hafifletici etkenleri aktardı.

“Toplumdan dışlandı”

Savunma, sanık Gözalıcı’nın yakalandığı ilk günden beri ifade vererek polise yardımcı olduğunu, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, uyuşturucu suçlarının aydınlatılmasına katkı koyan sanıklara ceza indirimi öngörüldüğünü kaydetti.

Avukat Batur Sağlamer, sanığın pişman olduğunu, bir kız babası olduğunu ve ailesinin Türkiye’de bulunduğunu ifade ederek, sanığın cezasını ailesinden uzakta çekecek olmasını da hafifletici etken olarak sundu.

Sanık avukatı, ayrıca sanığın cezadan sonra ihraç edileceğini, onun topluma kazandırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, uzun süreli hapis cezası verilmesinin devlet kaynakları açısından da olumsuz olacağını kaydetti.

Sayın, sessiz kalmayı tercih etti

Gözalıcı’nın ardından avukatsız olan sanık Faruk Sayın’a söz hakkı verildi.

Sanık söyleyecek bir şeyi olmadığını dile getirdi. Savunmanın hafifletici etkenleri aktarmasının ardından mahkeme ceza kararı için davayı 22 Haziran tarihine erteledi.