Cezaevi'nde ani ölüm!

Polis'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

19.07.2022 tarihinde saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, hükümlü tutuklu olarak bulunan Hakan OĞUZ (E-52), koğuşunda bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak önce cezaevi revirinde, daha sonra ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Bir ayın içinde ikinci ölüm!

Öte yandan Merkezi Cezaevi'nde bir ay içerisinde ikinci ani ölüm vakası gerçekleşti.