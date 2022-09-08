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Cezaevi'ne gönderildi...

Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.F yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Eylül 2022 Perşembe 14:59
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Cezaevi'ne gönderildi...


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı İ.F'nin Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29.08. 2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Şht Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve Lefkoşa’da sakin İ.F'nin E- 43) sorumluluğunda bulunan  iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada konu işyerinin yatakhanesi içerisinde İ.F'nin yatmakta olduğu yatağın şiltesi altında 1 adet siyah renk seri numarası tespit edilemeyen Browning marka tabanca ve üzerinde takılı vaziyetteki şarjörü, şarjör içerisinde 8 adet 9mm. Çapında mermiler bulunup emare olarak zapt edilmiş olup adı edilen suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Sedef Özzafer, müvekkilinin tutuklu yargılanmasına itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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