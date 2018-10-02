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Cezaevinde 8 mahkum açlık grevinde iddiası

DHA’nın aktardığı ve Türkiye basınında yer alan habere göre Türkiye’ye iade edilmek için bekleyen 8 mahkûm, açlık grevi başlattı

02 Ekim 2018 Salı 12:20
Cezaevinde 8 mahkum açlık grevinde iddiası

Merkezi Cezaevi’nde 9 gündür devam eden açlık grevi nedeniyle açıklama yapan Halk ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen, “İnsanların ölmeleri mi bekleniyor?” diye sordu.

Hükümetin, mahkumların açlık grevi karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken Türkmen, “Hükümet bu sorunları çözmezse tüm mahkumların açlık grevine başlayacağını” söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını anlatan Türkmen, hükümetten bu konuda bir adım atmasını beklediklerini kaydetti. Türkmen, “Sorunlar çözülmezse polis dâhil kimse cezaevine giremeyecek” diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı

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Anahtar Kelimeler:
Merkezi CezaeviMahkumlarAçlık GreviHaberGündemKıbrıs
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Ali 2018-10-02 12:53:35

Yollayın memleketlerine . Birdaha da giriş yapamasınlar adaya . Üç öğün bunları mı besleyceyik.

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Gibri 2018-10-02 13:27:21

Turkiyede af çıkıyor diye olmasın

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Ece Tastan 2018-10-02 12:32:44

Mahkumlar ölüyor Baybars ve Türk büyük elçiliği mahkumları ölüme terketti

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Melek 2018-10-02 13:28:08

Artïk bir genel af yapılması lazım .Ama bu adada daha böyle bir adam doğmamış ki böyle bir yasa çıkartsın.

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