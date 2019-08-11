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Cezaevinde Bayram Boyunca Açık Görüş Yapılıyor

Lefkoşa’da Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı süresince aileleri ile açık görüş olanağı sağlanıyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:22
Cezaevinde Bayram Boyunca Açık Görüş Yapılıyor

Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular 09.00 ile 16.30 saatleri arasında yakınları ile önceden belirlenen programa göre görüşebiliyor.

Bu çerçevede bayramın ilk günü olan bugün cezaevinde açık görüş yapıldı. Tutuklu ve hükümlüler aileleriyle vakit geçirme olanağı buldu.

Bu arada Kurban Bayramı ziyareti için cezaevine gidecek ziyaretçilerin kendini tanıtıcı bir belge getirmek zorunda olduğu, ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek şekilde kısıtlı olması gerektiği bildirildi.

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