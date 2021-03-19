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CEZAEVİNDE BULAŞ PANİĞİ; POZİTİF VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Cezaevinde korona virüs paniği...

19 Mart 2021 Cuma 11:29
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CEZAEVİNDE BULAŞ PANİĞİ; POZİTİF VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Merkezi Cezaevinde dün akşam bir gardiyanın testinin pozitif çıkmasının ardından, bugün bir gardiyanın daha testi pozitif çıktı ve cezaevinde vaka sayısı 2’ye yükseldi.

İki Gardiyanın da cezaevinde çok sayıda temaslısı olduğu öğrenilirken, cezaevinde 50’den fazla kişi karantinaya alındı.

Cezaevinde görevli gardiyanlar ve diğer görevliler çıkan pozitif vakalardan dolayı büyük endişe yaşarken, mahkumlar ve mahkûm yakınları arasında da tedirginlik giderek artıyor.

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