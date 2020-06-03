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CEZAEVİNDE GÖRÜŞLER PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı, merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde durdurulan açık görüşlerin, 4 Haziran 2020 Perşembe gününden itibaren yapılabileceğini duyurdu.

03 Haziran 2020 Çarşamba 16:40
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CEZAEVİNDE GÖRÜŞLER PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı, merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde durdurulan açık görüşlerin, 4 Haziran 2020 Perşembe gününden itibaren yapılabileceğini duyurdu. 

Bakanlığın, 10 Mart 2020 tarihiyle, Covid-19 salgınına karşı Merkezi Cezaevinde aldığı tedbirler çerçevesinde mahkum ve tutukluların sağlığının korunması amacıyla açık ve kapalı görüşler durdurulmuştu. Covid-19 mücadelesi kapsamında gelinen aşamada da yine mahkum hakları gözetilerek hareket edilerek ve Sağlık Riski yaratmadan aşağıdaki tedbirler çerçevesinde açık görüşlerin yapılmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerin nasıl ve hangi şartlarda yapılabileceğine dair bazı kurallar konuldu. Görüşler sırasında uyulması gereken kurallar ise şöyle: 


1.    Açık görüş için gelen ziyaretçilerin girişte ateş ölçerle kontrolü yapılacaktır,
2.    Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu olacaktır,
3.    Mesafe kurallarına uygun hareket edilmesi için “Açık Görüş” ziyaretlerine en fazla iki kişi girebilecektir.
4.    Mahkum ve tutukluların, açık görüş ziyaret gün ve saatlerini önceden ziyaretçilerine telefoniyen bildirmeleri cezaevi idaresi tarafından sağlanacaktır. 
5.    Açık görüşe günlerinde mahkum ve tutuklular için eşya veya para alımı yapılabilecektir.

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