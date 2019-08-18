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Cezaevi’nde grev kapıda

18 Ağustos 2019 Pazar 13:15
Cezaevi’nde grev kapıda

KTAMS ve Kamu-Sen, Merkezi Cezaevi personelinin angarya çalıştırıldığını iddia ederek, hükümetin,27 Ağustos’a kadar bu konuda herhangi bir adım atmaması durumunda grev dahil her türlü eylemi yapacaklarını duyurdu.

KTAMS ve Kamu-Sen adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkedeki suç ve suçlu sayısının artması nedeniyle Merkezi Cezaevi’nin kapasitesi üzerinde mahkum ve tutuklu bulundurduğunu belirtti.

Buna bağlı olarak çalışanların iş yükününgün geçtikçe zorlaştığını ifade eden Bengihan, cezaevi hizmetlerinin telafisi mümkün olamayan elzem hizmetler arasında yer aldığını anımsattı.

Bengihan, Haziran ve Temmuz aylarında hastaneye sevk edilen mahkum sayısının artması ve mahkum ve tutukluların aileleri ile bayramlaşması için yapılan açık görüşlerin güvenli bir biçimde gerçekleşmesi için personelin aylık çalışma saatlerinin iki katı çalışmak durumunda kaldıklarını belirtti.

Bengihan, KTAMS ve Kamu-Sen’in, Merkezi Cezaevi personelinin angarya çalıştırılmasına asla müsaade etmeyeceğini vurgulayarak, hükümetin 27 Ağustos’a kadar bu konuda olumlu bir adım atmaması durumunda, grev dahil her türlü demokratik ve hukuksal mücadelenin verileceği uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Merkezi CezaeviGrevKTAMSKamu-SenHaberGündemKıbrıs
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