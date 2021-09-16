Cezaevinde kapasite aşıldı!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2019-2020 adli yılı açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Ağır Ceza Heyeti huzurundaki açılış oturumunda, Başsavcı Yardımcı Muavini Aliye Özçınar, Savcı Ergin Atıcı, Attila Enver Etkin ve İbrahim Ruso, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi polis Müfettişi Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

“1 Ocak-16 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa'da 675 adet cürüm dosyası tanzim edildi, 483'ü mahkemeye sevk edildi"

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 2021 tarihinden 16 Eylül 2021 tarihine kadar 675 adet cürüm dosyası tanzim edildiğini belirterek, bu dosyaların 483 âdetinin mahkemeye sevk edildiğini, 192 âdetinin ise tahkikat altında olduğunu kaydetti.