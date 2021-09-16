Künye
Kıbrıs 25
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel...
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...

Cezaevinde kapasite aşıldı!

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde toplam 592 tutuklu bulunduğunu belirterek, cezaevinin kapasitesinin 454 olduğunu, tutuklu sayısının 138 kişiyle kapasiteyi aştığını kaydetti.

16 Eylül 2021 Perşembe 15:35
137 Okunma
Cezaevinde kapasite aşıldı!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2019-2020 adli yılı açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Ağır Ceza Heyeti huzurundaki açılış oturumunda, Başsavcı Yardımcı Muavini Aliye Özçınar, Savcı Ergin Atıcı, Attila Enver Etkin ve İbrahim Ruso, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi polis Müfettişi Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

“1 Ocak-16 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa'da 675 adet cürüm dosyası tanzim edildi, 483'ü mahkemeye sevk edildi"

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 2021 tarihinden 16 Eylül 2021 tarihine kadar 675 adet cürüm dosyası tanzim edildiğini belirterek, bu dosyaların 483 âdetinin mahkemeye sevk edildiğini, 192 âdetinin ise tahkikat altında olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
CezaeviKapasite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
47 öğrenciyle, ‘tribünlerde ders’!
47 öğrenciyle, ‘tribünlerde ders’!
Universal bank 24. Yılında
Universal bank 24. Yılında
CTP: “Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edemeyiz”
CTP: “Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edemeyiz”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim