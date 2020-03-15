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Cezaevinde Olay! Tutuklamalar Başladı

Cezaevindeki mahkumların yakınları ile polis güçleri arasında çıkan olayların ardından polis cezaevi önünde tutuklamalara başladı.

15 Mart 2020 Pazar 18:50
5295 Okunma
Cezaevinde Olay! Tutuklamalar Başladı

Cezaevindeki mahkumların yakınları ile polis güçleri arasında çıkan olayların ardından polis cezaevi önünde tutuklamalara başladı.

Eylemciler polis müdahalesinin ardından Sanayi Bölgesi'nin içine doğru dağıldı...

Gözaltına alınanlar Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne götürüldü

Son Güncelleme: 15.03.2020 19:52
Anahtar Kelimeler:
MahkumTutuklamaCezaevi
Yorumlar
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Gibri 2020-03-15 18:54:04

Adana spor , mersin idman yurdu , hatay spor .

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Kemal 2020-03-15 20:19:04 @Gibri

Mal
Öğrencisine tecavüz eden KKTC li. 14 yaındaki çocuğa tecavüz edende KKTC li neden bu kadar soyutluyorsun kendini.

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Hadjji yanni 2020-03-15 19:19:46

Bunları bana verecekler hurda bir gemi ile denizin ortası

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Arodezli. 2020-03-15 19:25:10

Mahkum yakınlarınıda sokun içeri ülke rahat etsin

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Hadjji yanni 2020-03-15 19:17:35

Oh negüzel sen insan öldür kadınları bazla sonrada özgürlk iste

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TamTam 2020-03-15 19:33:08

Nasıl bir insan grubu ama? Dünyaca bir örnekdir bu yaşam formu. bu grup ve bu cehalet aktivistleri. Dünyanın sonu gelse, daha iyi bir hayat istiyoruz diye eylem yapar bunlar.....

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Hadjji yanni 2020-03-15 19:54:52

Ben bir uazak yol kaptanı olarak yetki versinler bu pislikleri denize gömeyim para da istemem

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