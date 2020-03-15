Cezaevinde Olay! Tutuklamalar Başladı

Cezaevindeki mahkumların yakınları ile polis güçleri arasında çıkan olayların ardından polis cezaevi önünde tutuklamalara başladı.
Eylemciler polis müdahalesinin ardından Sanayi Bölgesi'nin içine doğru dağıldı...
Gözaltına alınanlar Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne götürüldü
Son Güncelleme: 15.03.2020 19:52
Adana spor , mersin idman yurdu , hatay spor .
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Öğrencisine tecavüz eden KKTC li. 14 yaındaki çocuğa tecavüz edende KKTC li neden bu kadar soyutluyorsun kendini.
Bunları bana verecekler hurda bir gemi ile denizin ortası
Mahkum yakınlarınıda sokun içeri ülke rahat etsin
Oh negüzel sen insan öldür kadınları bazla sonrada özgürlk iste
Nasıl bir insan grubu ama? Dünyaca bir örnekdir bu yaşam formu. bu grup ve bu cehalet aktivistleri. Dünyanın sonu gelse, daha iyi bir hayat istiyoruz diye eylem yapar bunlar.....
Ben bir uazak yol kaptanı olarak yetki versinler bu pislikleri denize gömeyim para da istemem