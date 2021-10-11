Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
banner107

Cezaevinde vaka sayısı 26'ya yükseldi

Merkezi Cezaevi'nde COVID-19 testi pozitif çıkan mahkum ve tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

11 Ekim 2021 Pazartesi 10:01
490 Okunma
Cezaevinde vaka sayısı 26'ya yükseldi
banner108

Merkezi Cezaevi'nde COVID-19 testi pozitif çıkan mahkum ve tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 9 vakanın ardından 17 kişinin daha pozitif olduğunu açıkladı.

Bengihan, mahkum ve tutukluların gerekli tetkiklerin yapılması için önce Pandemi Hastanesi'ne götürüleceğini, ardından da karantina oteline yerleştirileceklerini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde 9 kişinin COVID-19 olmasının ardından cezaevinde yüz yüze görüşler yasaklanmış, virüsün kaynağının ise araştırıldığı belirtilmişti.

9 Ekim’de Şarkıcı Bülent Ersoy’la bir konsere katılmak üzere Ağustos sonu Kıbrıs’a gelen ve sahte PCR’la yakalanarak 45 gün hapse mahkum olan 21 kişilik orkestranın şefi Onur Özelçağlayan’ın da cezaevinde yapılan testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak : Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/cezaevinde-vaka-sayisi-26ya-yukseldi-145287h.htm

Anahtar Kelimeler:
CezaeviKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlere Çözüm Bulun!
Gençlere Çözüm Bulun!
KKTC’de 1 Haftada 72 Trafik Kazası
KKTC’de 1 Haftada 72 Trafik Kazası
Bir haftada 28 yangın!
Bir haftada 28 yangın!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim