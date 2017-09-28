Cezaevinde yaşanan skandalı Zeki Çeler ortaya çıkardı

Lefkoşa Merkezi Cezaevi'nde başlayan mahkum kavgası gardiyan dayağıyla sonlandı. iki mahkum arasında balyan kavgada mahkumlardan birinin ağır şekilde darp edilmesinin ardında olaya müdahale eden gardiyanların mahkumu darp etmesini TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gün yüzüne çıkardı;

İşte Zeki Çeler'in paylaşımı

İşte Çeler’in paylaşımı;

Haftasonu Lefkoşa merkezi cezaevinde iki suçlu arasındaki arbedede bir suçlunun diğeri tarafından ağır bir şekilde darp edildiğini öğrendim. Darp edilen kişi hastahaneye kaldırılmış fakat darp edeninde gardiyanlar tarafından ciddi bir şekilde dövüldüğü, yaralarının olduğu, hücrede tutulduğu ve durumununda pek iyi olmadığı iddiası bilgime geldi.

Hemen Kıbrıslı Türk İnsan Hakları vakfından avukat arkadaşlara ulaşarak ne yapabiliriz diye sordum. Amacım olayı basına vermek yada sosyal medyada bunun üzerinden siyaset yapmak değildi. Gereğinim yapılmasını sağlamaktı.

Arkadaşlarda cezaevinde ziyaret edilmesi gerektiğini ancak hücredeki suçlunun ziyaretinin sadece müdürün, veya içişleri bakanının talimatıyla olabileceğini” söylediler.

Hemen bakana ulaştım pazar gün avukat arkadaşla cezaevine gittim, avukatı görüştürmediler fakat benim görüşmeme izin verildi. Kavga etmesinden dolayı zaten ekstradan dava okunup gereği yapılacak fakat bazı gardiyanlar tarafından darp edilmesi kabul edilir bir durum olamazdı. Yürümekte zorluk çekmesi dışında ” var mı üzerinde darp izi? diye sordum, sağ böğrü ve sırtı cop izleri ile patlamış damarları, morarmış teni halen gözümden kaçmaz, yüzündeki şişlikler, bacağı ve kollarındaki morluklarda ayrı”. Tekrar etmekte fayda var, diğer bir kişiyi darp etmiş olması onun mahkeme huzurunda alacağı ceza ile değilde gardiyanların vereceği ceza ile dayakla yargılanması kabul edilemez.

Aynı gün sayın bakanla yüzyüze görüştük, ilgisi için teşekkür ettim ve derhal bu kişinin doktor kontrolünden geçmesi ayrıca soruşturma başlatılması gerektiğini söyledim. “Kesinlikle başlatacayım” dedi.

Olayın devamında avukat tayin edilmesini ve doktor kontrolünden geçmesini talep ettik, salı gün avukatla görüştürdüler, ayni şekilde avukatada herşeyi açıkça anlattı, ve doktor istedi, yaralar halen görünüyordu. İşte bu noktada maalesef doktor kontrolü henüz gerçekleşmedi. Cezaevi denetleme kurulu soruşturma başlatsa bile doktor kontrolü yapılmaz ve rapor tutulmazsa gereği maalesef yapılamayacak. Gün geçtikçe de yaralar kapanacak ve bu olayda aynen bu şekilde kapanıp gidecek. Bu suçlunun doktor kontrolünden geçmesi şart!

Artık gereğini kamuoyuna duyurmaktan başaka çare kalmadı.

Not: cezaevinin durumu ile gardiyanların çalışma koşulları, özlük hakları gibi konularda tabiki ap ayrı bir mesele ve sorun”