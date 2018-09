Cezaevinde yüksek tansiyon

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Muayene için götürüldükleri Trenyolu Polikliniğinden firar girişiminde bulunan iki kadın mahkumun Cezaevi Müdürü tarafından darp edildiği iddiası Merkezi Cezaevini gerdi

Lefkoşa’da Merkezi Cezaevinde tutuklu Emine Kaplan ile Melisa Şen isminde iki kadın mahkum 28 Ağustos’ta sağlık kontrolü için gardiyan eşliğinde götürüldükleri Trenyolu Polikliniğinde firar etmiş ve kısa sürede yakalanmıştı. Yakalanmalarının ardından, hücre cezasına çarptırılmalarının yanında müdür tarafından darp edildikleri iddiası üzerine, cezaevine mahkumlarla görüşmeye giden İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Avukat Özge Uğraşın, mahkumların Cezaevi Müdürü Metin Bilmem tarafından kendilerine gösterilmediğini ve hücre cezası için Disiplin Kurulundan izin alınmadığını söyledi.

Cezaevi Müdürü Metin Bilmem kendi hakkındaki iddiaları yanıtlayarak, darp diye bir durumun söz konusu olmadığını, elinde iki kadın mahkuma ait sağlık raporu olduğunu ve raporlarda herhangi bir darp izine rastlanmadığının belirtildiğini vurguladı.

Barolar Birliği Konsey Üyesi Avukat Çağın Özatay da olaylar karşısında duydukları üzüntüyü dile getirerek, Barolar Birliği olarak bu konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Uğraşın: Müdürün darp ettiği yönünde iddialar var

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Avukat Özge Uğraşın, kendilerine iki kadın mahkumun hastaneye götürüldükleri ve orada firar ettikleri, daha sonra yakalanarak cezaevine getirildikleri bilgisinin geldiğini, iki kadın mahkumun psikolog odası boşaltılarak oraya alındığı ve Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in de bu odaya gelerek kadınları darp ettiği yönünde bilgi geldiğini belirtti. Uğraşın, bu bilginin akabinde Barolar Birliği İnsan Hakları komitesinin hazırladığı işkence ile mücadeleye ilişkin veri tabanı formunu doldurduğunu, mahkumların herhangi bir şikayeti veya ileriye götürmek istedikleri bir süreç varsa onlara da destek olmak için görüşmeye geldiğini vurguladı.

“Disiplin Kurulundan izinsiz hücre cezası verildi”

Olayın Çarşamba günü bilgilerine geldiğini ancak dün Cezaevine gelebildiğini aktaran Uğraşın konu şöyle aktardı; “Nizamiyede bana bu iki kadının hücre cezasında olduğu, bu nedenle de müdür izniyle görüşebileceğim söylendi. Ancak içeriye girdiğim zaman da, kadınların henüz hücre cezasına çarptırılmadıklarını öğrendim. Daha sonra müdürle görüştüm ve müdüre, mahkumun darp edilmesiyle ilgili şikayetleri olduğunu ve görüşmek istediğimi izah ettim. Müdür ise, şu an iki kadın mahkumun hücre cezasında olduğu için görüşemeyeceğimi aktardı. Mahkûmların hücre cezasına çarptırılabilmesi için Disiplin Kurulundan izin çıkması ve bu iznin hem doktor hem de ceza psikoloğu tarafından onaylanması gerekmektedir. Buna bağlı olarak ben de müdüre Disiplin kurulundan bir izin alınıp alınmadığını sordum ve cevap olarak Disiplin Kurulunun henüz oturum yapmadığını ve bir ceza verilmediğini ancak suç işledikleri için ayrıştırıldıklarını söyledi”.

“Zan altındasınız”

Uğraşın, kendisinin mahkumlarla görüşmesine izin vermeyen Cezaevi Müdürü’nün zan altında olduğunu söyleyerek, Müdür’e: “Bu şikayet sizin aleyhinizedir ve sizin bu kadını darp ettiğiniz yönünde bir iddia vardır ve siz bu iki kadınla kimseyi görüştürmüyorsunuz, bu da sizi zan altında bırakan bir durumdur.” dediğini iletti. Karşılığında da, Cezaevi Müdürü’nün kendisine mahkumlarla görüşmesinin ancak Disiplin Kurulu kararı ile olacağını söyledi.

“İçişleri Bakanlığından gerekli hukuki ortam talebi”

Yaşanan olayın, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfının ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesinin bilgisinde olduğunun altını çizen Uğraşın, bu safhada İçişleri Bakanlığının bir müdahalede bulunarak en azından kadınların şikayette bulunabilecekleri ve avukatlarla görüşebilmeleri için gerekli ortamın mahkumlara sağlanmasını talep etti. Bu isteklerinin ve görüşmelerinin gerçekleşmemesi durumunda mahkemeye başvurma yolu ile bunu sağlama yönünde adım atacaklarını ve bu konuda toplantı yapacaklarını kaydeden Uğraşın, komiteye de bu konuyu taşıyacaklarını ifade etti.

“Darp raporda çıkmayabilir”

Sağlık raporunda, mahkumların vücudunda herhangi bir iz olmamasının her zaman bir anlamı olmadığını söyleyen Uğraşın, her darp olayından sonra doktor kontrolünde fiziki iz kalmaya bileceğini, kadınlarla görüşüp darp olayını; ne şekilde, tam olarak nerelerine ve nasıl vuku bulduğunun öğrenilmesi gerektiğine dikkat çekti. Mahkumların gardiyan kontrolünde doktora götürülmesinin ardından verilen raporun, darp olaylarının yaşanmadığı anlamına gelmediğini belirten Uğraşın, her darp olayının belgelenebilir olmadığını aktardı. O halde, darp olayının gerçekleştiği iddia edilen saatlerde, diğer mahkumlardan alınacak ifadelerin iddiaları aydınlatabileceğini söyledi.

Bilmem: Darp söz konusu değil, raporlar var

Cezaevi Müdürü Metin Bilmem hakkındaki iddiaları yanıtlayarak, darp diye bir durumun söz konusu olmadığını elinde iki kadın mahkuma yönelik sağlık raporu olduğunu ve raporlarda herhangi bir darp izine rastlanmadığını vurguladı. Sağlık raporlarını Havadis’le paylaşan Bilmem, Avukat Özge Uğraşın yanına iki kadın mahkumla görüşme isteği ile gittiğini söyleyerek, normalde hücre cezasına çarptırılan kişilerin avukatla görüştürülmediğini, sadece müdürün verdiği yetkiyle görüşebilme durumunun söz konusu olabileceğini kaydetti. Bilmem, Avukat Özge Uğraşın’a bir saat kadar beklemesini, Disiplin Kurulunu toplayarak cezayı keseceğini, daha sonra da mahkumlarla görüşebileceğini aktardığını belirterek, Cezaevi müdürünün hücre cezası kesemeyeceğinin doğru olduğunu, ancak böyle bir durumda, kavga veya firar gibi durumlarda o kişilerin diğerlerinden ayrıştırılarak başka bir hücreye konulabileceğini ve ertesi gün de Disiplin Kurulu toplanarak karar verdiğini vurguladı.

“Avukat beni basına gitmekle tehdit etti”

Mahkumları ayrıştırdığını ifade eden Bilmem, “Özge Hanıma bir saat kadar beklemesini ve mahkumlarla onu görüştüreceğimi söylememe rağmen, beni tehdit ederek basına gideceğin söyledi. Ben de ona, basına ben de gerekirse adı geçen mahkûmları göstereceğimi ama bu aşamadan sonra kendisine mahkumları göstermeyeceğimi söyledim. Bu saatten sonra Özge Hanım bakandan izin alarak ilgili mahkumlarla görüşebilir” şeklinde konuştu.

Özatay: Gereken girişimlerde bulunacağız

Barolar Birliği Konsey Üyesi Avukat Çağın Özatay, meslektaşlarının şikayetinin, müvekkili ile görüşememesi olduğunu söyleyerek, cezaevine geldiklerinde daha da vahim bir durumla karşılaştıklarını belirtti. İddianın; iki kadın mahkumun cezaevi müdürü tarafından darp edilmesi olduğunu vurgulayan Özatay, meslektaşının müvekkilini göremediğini ve bu iddiayı doğrulayamadığını ifade etti. Meslektaşından aldığı bilgiye göre, Avukat Özge Uğraşın’ın, Cezaevi Müdürü ile görüşüp mahkumlarla görüşme konusunda ısrarcı olmasına rağmen, Cezaevi Müdürünün buna izin vermeyerek, “birkaç saat sonra gel bakarız” şeklindeki cevabının kendilerini üzdüğünü aktardı. Özatay, şu an şu iki mahkumun hangi şartlarda, nerede ve nasıl bir baskı altında oldukları düşünüldüğünde üzüntü yaşadığını ifade etti. Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak bu konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Özatan, polis ve cezaevi ve ilgili bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacaklarının altını çizdi.