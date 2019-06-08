Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Cezaevindeki mahkûmdan sosyal medya paylaşımı!

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:02
Cezaevindeki mahkûmdan sosyal medya paylaşımı!
banner44

Gasp-adam yaralama, kurşunlama gibi suçlarla cezaevinde bulunan Oktay Şölen’in sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.

Paylaşımları elden ele dolaşan Oktay Şölen’in geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşamını yitiren Mithat Can Çalık ile de bol bol fotoğraf çektirdiği görülüyor.

Azılı suçlarla cezaevinde bulunan birçok mahkumun gardiyanlar üzerinde de etkili olduğu ve istediği gibi davrandığı gerçeği ortaya çıktı.

Cezaevine ciddi bir otorite boşluğu yaşanırken, peşi sıra göreve atanan ve sonrasında alınan müdürler de müşavir olmaktan başka işe yaramıyor.

banner41
Genişletilen kapasitesi ile 470 kişi civarı mahkum ve tutukluya ev sahibi olması gereken cezaevinde sayı 600’ü geçti.

Yeni cezaevi ile birlikte bu sorunların ortadan kalkacağı düşünülse de, alışılagelmiş yönetim anlayışı ile bina değişse de otoritesizliğin devam edeceği endişesi var...

Kaynak:HABERKIBRIS

banner22
Son Güncelleme: 08.06.2019 13:56
Anahtar Kelimeler:
Cezaevii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı’yla Birlikte, Temiz Düşün Yaz Kampı’nı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı’yla Birlikte, Temiz Düşün Yaz Kampı’nı Ziyaret Etti
Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı
Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı
İskele Belediyesi Halk Plajı vatandaşın hizmetinde
İskele Belediyesi Halk Plajı vatandaşın hizmetinde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim