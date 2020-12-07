Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı incelenecek

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar F.D., ve T.T., mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan D.K.’nin suçla bağlantısı olmadığı belirlendi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olguları aktar.

Polis, 3 Aralık’ta Narkotik tarafından alınana bilgide Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu odaya uyuşturucu atılacağı bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, zanlı F.D.’nin 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 13 tam 3 kesik uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve bir miktar uyuşturucu içerdiğine inanılan toz maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında cezaevindeki şahısla F.D. ve T.T.’nin cep telefonu aracılığı ile görüşüldüğünü ve cezaevinde görüşülen telefondan 300 ses kaydı alındığını ve bir kısmının incelendiğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlı F.D.’ye uyuşturucuyu temin eden ve kimlikleri tespit edilen iki zanlının arandığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analiz raporlarının beklendiğini ve zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.