Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “geceleyin ev açma, sirkat, mülke tecavüz, ağır bir suç işlemek maksadıyla binaya girme” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 3 ay’ı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi vermek üzere Polis Çavuşu Gökhan Yıldırım’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde hükümlü tutukluluğunun sona ermesi nedeniyle tahliye olduğu 05.08.22 tarihinin akşamında saat 00.00 raddelerinde Gazimağusa’da bir ikametgâhın mutfak kapısından içeri giren ancak ev sakinlerinin fark etmesi sonucu ayrılan ve 300 metre ileride A.Ö’nün kaldığı ikametgâhın sürme kapısını açıp içeri giren zanlının ikametgâh içerisinden müştekinin eşine ait bir adet bayan çantasını ve içerisindeki 3750 T.L, 3 paket sigara ve 100 dolar parayı sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının ayni gün tespit edilerek alıkonduğunu, üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun cebinde ikametgâhtan sirkat ettiği 3 paket sigara ve 1590 T.L nakit paranın bulunarak emare alındıktan sonra tutuklandığını söyleyen tanık, 07.08.22 tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Temin edilen süre içerisinde incelenmek üzere PGM parmak izi şubesine gönderilen sigara paketleri üzerinde müştekinin eşine ait 4 adet parmak izi tespit edildiğini belirten tanık, KKTC vatandaşı ve bekâr olan zanlının benzeri suçlardan 34 sabıkası bulunduğunu, işlemiş olduğu suçlarla ilgili almış olduğu hapislik cezalarının hitam bulması ve tahliye edildiği günün akşamında veya birkaç gün sonrasında benzeri suçları işlemeyi alışkanlık haline getirdiğine dikkat çektikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 3 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.

(MHA)