Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...
Çaldığı Bisikletleri Sosyal Medyada Pazarlıyordu
Çaldığı Bisikletleri Sosyal Medyada Pazarlıyordu
Yüklü miktarda para söz konusu...
Yüklü miktarda para söz konusu...
Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!
Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!
Avrupa hayali KKTC'de son buldu!
Avrupa hayali KKTC'de son buldu!

Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi

Suç işlemeyi alışkanlık haline getiren ve almış olduğu hapislik cezalarının hitamında tahliye olduğu gün yeniden suç işlemeye devam eden Gazimağusa sakini İbrahim Lekesiz bu sefer yargılanıncaya değin 3 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:59
174 Okunma
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
banner48

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “geceleyin ev açma, sirkat, mülke tecavüz, ağır bir suç işlemek maksadıyla binaya girme” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 3 ay’ı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi vermek üzere Polis Çavuşu Gökhan Yıldırım’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde hükümlü tutukluluğunun sona ermesi nedeniyle tahliye olduğu 05.08.22 tarihinin akşamında saat 00.00 raddelerinde Gazimağusa’da bir ikametgâhın mutfak kapısından içeri giren ancak ev sakinlerinin fark etmesi sonucu ayrılan ve 300 metre ileride A.Ö’nün kaldığı ikametgâhın sürme kapısını açıp içeri giren zanlının ikametgâh içerisinden müştekinin eşine ait bir adet bayan çantasını ve içerisindeki 3750 T.L, 3 paket sigara ve 100 dolar parayı sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının ayni gün tespit edilerek alıkonduğunu, üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun cebinde ikametgâhtan sirkat ettiği 3 paket sigara ve 1590 T.L nakit paranın bulunarak emare alındıktan sonra tutuklandığını söyleyen tanık, 07.08.22 tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Temin edilen süre içerisinde incelenmek üzere PGM parmak izi şubesine gönderilen sigara paketleri üzerinde müştekinin eşine ait 4 adet parmak izi tespit edildiğini belirten tanık, KKTC vatandaşı ve bekâr olan zanlının benzeri suçlardan 34 sabıkası bulunduğunu, işlemiş olduğu suçlarla ilgili almış olduğu hapislik cezalarının hitam bulması ve tahliye edildiği günün akşamında veya birkaç gün sonrasında benzeri suçları işlemeyi alışkanlık haline getirdiğine dikkat çektikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 3 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.

(MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: O gün sizler adaya gelmeseydiniz, bugün orada bir tane Türk kalmayacaktı
Tatar: O gün sizler adaya gelmeseydiniz, bugün orada bir tane Türk kalmayacaktı
Çaldığı Bisikletleri Sosyal Medyada Pazarlıyordu
Çaldığı Bisikletleri Sosyal Medyada Pazarlıyordu
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim