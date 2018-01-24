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Cezaevine gittiği için öfkelendi

Denetimli Serbestlik seçeneğinden yararlanmak için bir yıl önce talepte bulunan İlkay Dural, yasayı çiğneyince mahkeme emri ile cezaevine gönderildi

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:01
Cezaevine gittiği için öfkelendi
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de 2016 yılında terk edilmiş bir evde uyuşturucu içerek ölen Nedim Bük ile birlikte uyuşturucu içtiği tespit edilen İlkay Dural,  uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Denetimli Serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakıldı.

Denetimli Serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakılan İlkay Dural,  imza yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesi ile dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Uygulamayı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan ve Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oluşturduğu heyet huzuruna çıkan Dural, suçunu kabul etti.

Cezaevine gittiği için öfkelendi, başını camlara vurdu

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Dural’ın beyanının ardından karar için davayı 30 Ocak tarihine ertelerken, karar gününe kadar İlkay Dural’ın cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine karar verdi.

Mahkeme başkanının emrine öfkelenen Dural, polis kontrolünde cezaevi aracına götürülürken, başını ağır ceza mahkemesi salonu dışında bulunan camlara vurdu.

Polisin müdahale etmesi ile üzücü bir olay yaşanmazken, Dural polisin kontrolü ile sakinleştirildi.

“Kasti hasar” davası okundu

Alınan önlemle sakinleştirilen İlkay Dural’a mahkeme camlarını kırdığı gerekçesi ile Girne Adli Şube’de görevli bir polis ekibi tarafından dava okundu.

Dural’a “kasti hasar” suçu getirildi.

Okunan davanın ardından İlkay Dural, karar gününe kadar cezaevine gönderildi.

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