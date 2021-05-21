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Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinin tuvaletinde Nisan 2021 tarihinde meydana gelen “On Altı yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz, Vahim Zarar, Çocuğun Cinsel istismar ve Cinsel Saldırı” suçları ile ilgili olarak tutuklanan 17 yaşındaki zanlı M.U yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Mayıs 2021 Cuma 13:29
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Cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Yargıç Temay Sağer’in huzurunda gerçekleşen dünkü teminat duruşmasında müşteki ve sanığın yaşlarının küçük olmasından ötürü kapalı oturum olarak gerçekleşti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı M.U’nun 14 Nisan 2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen “On Altı yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz, Vahim Zarar, Çocuğun Cinsel istismar ve Cinsel Saldırı” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 14 Nisan tarihinde saat 11.30-12.00 saatleri arasında Küçük Kaymaklı'da bulunan bir alışveriş merkezinin 2. katında erkek tuvaletleri içerisinde 16 yaşından küçük olan 13 yaşındaki kız arkadaşına cinsel davranışla kasten fiziksel temas kurup, Cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis olayın akabinde müştekinin kızlık zarının yırtılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp cinsel tecavüzde bulunmak suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis olayın bilgilerine 14 Mayıs tarihinde geldiğini ve müşteki ayni gün doktor kontrolünden geçirilmiş olup kızlık zarında yırtık olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer meselenin ciddiyetinin altını çizip, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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