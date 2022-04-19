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Cezaevine gönderildi!

2022 Mart ay’ ı içerisinde Gazimağusa’ da Down sendromlu 21 yaşındaki bir kıza cinsel tecavüz, cinsel saldırıda ve cinsel tacizde bulunan Libya uyruklu A.Q.V şikâyet üzerine 11.04.22 tarihinde tutuklamış ve 12.04.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün, 15.04.22 tarihinde ise 5 gün olmak üzere toplam 8 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

19 Nisan 2022 Salı 13:47
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Cezaevine gönderildi!

Zanlı bugün 19.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “cinsel tecavüz, cinsel saldırı, cinsel taciz ve izinsiz ikamet” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 3 ay’ ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Engin Yıldız’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının Mart 22 ay’ ı içerisinde Gazimağusa’ da ikamet etmekte olduğu apartmanın alt katında kalan 21 yaşındaki Down sendromlu kıza kullanımındaki cep telefonunun WhatsApp hattından birçok kez cinsel içerikli mesajlar atıp taciz ettiğini, sonrasında müştekinin yalnız olduğu bir esnada bahse konu daireye giderek cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Zanlının şikâyet üzerine 11.04.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını, müştekiyle yapmış olduğu mesajlaşma ve konuşmalarla ilgili inceleme yapılabilmesi için cep telefonlarının emare alındığını ve dokümanlar temin edildiğini belirten tanık, mesele ile ilgili zanlının polise itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyledikten sonra, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süreyle merkezi cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 3 ay’ ı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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