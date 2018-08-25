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Cezaevine gönderildiler

Telefon çalma suçundan aranmakta olan Bulgaristan uyruklu 3 kişi Lokmacı Sınır Kapısından kuzeye geçerken tespit edilerek tutuklandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:23
Cezaevine gönderildiler

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Telefon çalma suçundan aranmakta olan Bulgaristan uyruklu 3 kişi 23 Ağustos günü Lokmacı Sınır Kapısından Kuzey’e geçerken tespit edilerek tutuklandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Hazal Hacımulla huzuruna çıkarılan 3 kişi kaçma ihtimalleri göz önünde bulundurularak 15 günü geçmemek kaydı ile cezaevine gönderildi.

Telefon çaldılar

Lefkoşa Surlariçi’ndeki Desperado Butik’e giden Mariya Vagugeliva Stankova, Rumen Yotov Yotov ve Pamela Yatava Lambova sirkat suçundan tutuklandı. Olayı anlatan Soruşturma Memuru Mustafa Nerkis, 4 Ağustos günü Pamela Yatava Lambova’nın mağazadaki tezgah üzerinde duran Mehmet Deveci’ye ait 550 TL değerindeki cep telefonun üzerine tişört atarak gizlediğini, Rumen Yotov Yotov ise telefonu alarak Mariya Vagugeliva Stankova verdiğini anlattı. Soruşturma memuru Nerkis, olayla ilgili kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlıların 23 Ağustos günü Lokmacı Kara Giriş Kapısından giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandıklarını anlattı.

15 günü geçmeme şartı ile cezaevine gönderildiler

Polis ve Savcılık zanlıların serbest kalması halinde yasal olmayan yollardan kaçabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurarak zanlıların teminata bağlanmasını istedi. Yargıç Hazal Hacımulla ise zanlıların 15 günü geçmemek kaydı ile cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

Havadis Gazetesi

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CezaeviLokmacı Sınır KapısıTELEFONHırsızlıkTutuklamaPolisGündemKıbrıs
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