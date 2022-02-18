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Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı

Merkezi cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan zanlı H.M'nin aleyhindeki duruşma kararı açıklandı.

18 Şubat 2022 Cuma 16:31
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Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
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(Kamalı Haber)

Merkezi cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan zanlı H.M'nin aleyhindeki duruşma kararı açıklandı.

Zanlı 03.11.202 tarihinde cezaevine giriş yaparken üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş 150 adet suboxon hap ile yakalanmıştı.

Sanık, gönüllü ifadesinde, cezaevinde uyuşturucu madde suçundan hükümlü tutuklu bulunan E.C.G'nin yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Murat Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf suçundan beraat ederken, Cezaevine yasaklı eşya sokmak ve Görevini kötüye kullanmak suçlarından mahkûm ettiklerini açıkladı.

Sava, ceza kararı açıklanmak üzere 23 Şubat’a ertelendi.

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