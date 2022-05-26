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Rahatsızlık KKTC'den İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Can Ezer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 12:08
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Cezaevini boyladı

(Kamalı Haber)

Rahatsızlık KKTC'den İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Can Ezer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Atalay Yöntem, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Can Ezer’in Rahatsızlık KKTC'den İkamet İzinsiz suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  25.05.2022 tarihinde saat 04.25 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde Lefkoşa'da sakin Mehmet Can Ezer’in (E-22) elleri ayakları ve başından kan akar vaziyette makul mazareti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı esnada suçüstu tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının kendi kendisine zarar verdiğini söylediğini ve yapılan muhaceret kontrolünde 12.03.2022 tarihinden itibaren KKTC'de 63 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı Mehmet Can Ezer’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlı Mehmet Can Ezer’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi. 

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