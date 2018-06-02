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Cezai ehliyeti olup olmadığı araştırılıyor

7 yaşındaki öz oğlunu bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Bilge Lord Kunduracı’nın tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı...

02 Haziran 2018 Cumartesi 11:33
Cezai ehliyeti olup olmadığı araştırılıyor

Havadis gazetesinde yer alan habere göre; Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı vahşice katleden Bilge Lord Kunduracı dün yeniden sabahın erken saatlerinde ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Kaza Mahkemesi Yargıcı Rauf Kürşad huzurunda görülen duruşmada savcılık adına Ergin Atıcı hazır bulunurken, polis müfettişi Mehmet Sözmener olguları aktardı.

Sözmener, zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın “taammüden adam öldürme” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Müfettiş Sözmener, zanlının ayrılma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı’nın sosyal medya paylaşıma sinirlenerek, kendisinin ve oğlunun yaşamına son vermeye karar verdiğini söyledi. Polis, zanlının 27 Mayıs’ta Ercan Kaya’yı bıçakla karnından yaraladığını ve oğlu ile birlikte uyuduğunu belirtti. Zanlının oğlu ile birlikte bir gece uyuduktan sonra, 28 Mayıs saat 08.00 sıralarında bir gece önce kullandığı bıçakla yeniden eyleme geçtiğini ve

KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI, ELLERİ...

Ercan Kaya’yı karnından ve göğsünden defalarca bıçakladığını söyledi. Zanlının olay mahallinde ifade verdiğini, 29 Mayıs tarihinde mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk aldığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Ercan Kaya’ya otopsi yapıldığını, 4’ü öldürücü, 19 bıçak darbesi, 12 tane sıyrık darbesi ve muhtemelen kendisini korumaya çalışırken, direndiğini gösteren ellerinde oluşmuş 4 kesik olduğunu söyledi. Cesette darp ve şiddet izine rastlanmadığını kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü, kanıtların Türkiye’ye gönderildiğini, zanlının tıbbı geçmişi ile ilgili cezai ehliyeti ile ilgili araştırmalar yaptıklarını belirtti. 

ZANLININ CEZAİ EHLİYETİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Olayın vuku bulduğu tarihten önceki süreçle ile ilgilide soruşturma yaptıklarını kaydeden polis, zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığı ile ilgili birkaç aşamalı işlem gerektiğini, ilk aşamanın tamamlandığını söyledi. Zanlının psikolojik durumunun da incelendiğini belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı mahkemede hiçbirşey söylemezken,  bir ara fenalık geçirdi. Yüzü suyla yıkanan ve Kısa bir süre sonra kendisine gelen zanlı kalabalık polis eşliğinde götürüldü.
 

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Derya 2018-06-02 13:32:59

Yeter gerçekten hergun yeni bir detay çıkarıyorsunuz...yurek dayanmıyor...

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mağusa 2018-06-02 21:38:51

derya hanımın dediği gibi yürek dayanmıyor artık :(( bu haber çıktı çıkanı haberlere bakmak istemiyorum yemeden içmeden kesildim nerdeyse

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Isimsiz 2018-06-02 23:33:50

Fenalikms gecirdi Allah belani versin kabir azaplarinda yana gavrulasn insallAh

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